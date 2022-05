Usa inviano lanciamissili a lungo raggio all'Ucraina (ma non le munizioni): la scommessa di Biden che può scatenare Putin

Il presidente americano Joe Biden è stato categorico: «L'Ucraina non avrà i missili a lungo raggio, in grado di colpire obiettivi in Russia». Una dichiarazione apprezzata a Mosca, che però non sarà rispettata alla lettera. Gli Stati Uniti infatti, fa sapere il Washington Post, hanno intenzione di fornire i sistemi MLRS (Multiple Launch Rocket System), ma pensano di evitare l'escalation di tensioni con Mosca comprendendo nel pacchetto di aiuti solo i missili più piccoli.

Una batteria M270 MLRS può sparare una gamma di munizioni, con la più avanzata in grado di colpire bersagli fino a 300 km (186 miglia) di distanza. Tuttavia, può anche sparare razzi a corto raggio con una portata di circa 70 km (43 miglia). Questi ultimi, secondo la Casa Bianca, migliorerebbero di molto l'arsenale dell'Ucraina e sarebbero un compromesso che la Russia potrebbe accettare. Ma se non fosse così?

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Occidente di «pompare con le armi i nazionalisti ucraini». Ha detto che l'Occidente stava «conducendo una guerra per procura» contro la Russia che, ha avvertito, significherebbe «un'escalation inevitabile». La scorsa settimana, un presentatore della TV di stato russa ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero attraversato una «linea rossa» fornendo l'MLRS all'Ucraina e sarebbe stato visto come un tentativo di «provocare una risposta molto dura dalla Russia».

Am posting this because so much confusion was on Twitter yesterday



YES the USA is sending MLRS rocket launcher systems (and their ammo, the rockets) to Ukraine. Only out of the TYPES of ammo, the long range rockets will not be supplied. This MLRS helps Ukraine a lot https://t.co/Kv4dZnb3Zq pic.twitter.com/CqjFggrgpu

— Tomi Ahonen Is Standing With Ukraine (@tomiahonen) May 31, 2022