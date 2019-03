Distrugge così la sua Lamborghini da 300 mila euro durante un raduno a Londra

Ultimo aggiornamento: 09:06

Voleva sfoggiare la sua nuova auto sulle strade a ovest di. E invece si è ritrovato a fare i conti dei danni dopo essersi schiantato prima contro un albero, e poi, contro un muro. Per fortuna non ci sono feriti ma solo danni alladopo l'esibizione organizzata a Hacton, dal concessionario inglese HR Owen. Gli spettatori hanno assistito alla scena e pubblicato poi i video su YouTube. L'autista è scoppiato a piangere, il muso dell'auto completamente distrutto andrà ricostruito nell'auto dal valore di 250.000 sterline (circa 300 mila euro)Più tardi si è venuto a sapere che l'auto era stata appena acquistata. Forse anche per l'inesperienza del guidatore nelle strette strade londinesi, l'uomo ha perso il controllo della Lamborghini Huracan dopo l'accelerazione improvvisa. Prima ha sbandato evitando le auto parcheggiate, poi ha svoltato sulla destra prima contro un albero e poi contro un muretto fatto di mattoniIl motore della Lamborghini, un V10 aspirato, trasforma l'auto in un bolide difficile da gestire in pista, figuriamoci in città dove i 640 cv rischiano di diventare una potenziale minaccia. La supercar è un gioiello della tecnologia automobilistica ma, come consigliano i siti specializzati, è pur sempre un auto per "professionisti" del volante. Dunque prima di mettersi alla guida e sempre consigliabile una lezione con piloti dal curriculum importante.