14 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







Una tragedia enorme. Jordan Banks, 9 anni, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine in Gran Bretagna. Il papà ha scritto che i suoi organi donati «hanno aiutato a salvare altri tre bambini». Un messaggio fortissimo, quello di Matt Banks, pubblicato su Facebook giovedì sera, esattamente due giorni dopo che suo figlio è morto improvvisamente mentre era su un campo da gioco.

Calciatori e parlamentari sono stati tra coloro che hanno reso omaggio al piccolo. Anche la squadra del Liverpool, di cui il piccolo era tifoso, ha preso importanti iniziative per la sua famiglia.

You’ll Never Walk Alone, Jordan Banks ❤️ Nicknamed ‘mini-Milner’ by his coaches, Jordan was a brilliant person, as well as a passionate footballer. We’re all thinking of his loved ones tonight ❤️ ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/E4XOkIHYTE — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

«Non avrei potuto essere più orgoglioso di lui, mettendo sempre altre persone prima di se stesso, una piccola persona così altruista - ha scritto il padre - Anche ora la sua gentilezza ha un significato, perché 3 bambini potrebbero essere in grado di vivere. Jordan aveva sempre detto che voleva essere in grado di aiutare altre persone se poteva».

Banks ha spiegato come le principali passioni di Jordan fossero il suo amato Liverpool FC, la commedia drammatica di arti marziali Cobra Kai e la moda (scherzando sul fatto che si cambiava vestito tre volte al giorno). Ha aggiunto: «Letteralmente le parole non possono nemmeno spiegare quanto ho il cuore spezzato ... non solo ho perso il mio bambino, ho perso il mio piccolo migliore amico».

Blackpool Team 3 have done some investigation work and managed to track down who has been leaving sweet treats on our vehicles today. 🙂 We want to say a massive thank you to Jordan! You have most definitely cheered us up today 🎉💙👮🏻‍♀️ #itsnicetobenice #bekind pic.twitter.com/nOhNcGxeBT — Blackpool Police (@BlackpoolPolice) January 2, 2021

Quindi il vero messaggio «che volevo trasmettere è che non ho mai dato nulla per scontato e mi sono sempre assicurato che avessimo tempo in famiglia di qualità e ho fatto tutto il possibile per dimostrargli quanto fosse amato e quanto fosse speciale e bello - ha proseguito su Fb -. Quindi quello che chiedo a chiunque abbia dei bambini è: accarezza ogni momento, anche i momenti che sembrano insignificanti, come prenderli a scuola, metterli a letto la sera, fargli da bere, prendere il tè insieme. Mi sembra solo ieri che stavo preparando una bevanda a Jordan, mettendolo a letto, ricevendo baci, strizzandolo e giocando con lui. Non dare nessun momento per scontato perché potresti finire per desiderare di averne di più come me!».

Tanti i tributi per il giovane questa settimana, con la star del Liverpool James Milner che è stato coinvolto citando il famoso motto del club dicendogli: «Non camminerai mai da solo». Il vice-capitano della squadra, 35 anni, ha reso omaggio a Jordan in un messaggio dopo averlo elogiato per la sua eroicità: «Un ragazzo speciale preso troppo presto. RIP Jordan».