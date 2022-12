Baby killer a 10 anni, ora ne ha 40 e potrebbe tornare libero. La famiglia della vittima: «Non deve più vedere la luce»

Il bambino​ killer Jon Venables potrebbe tornare libero entro poche settimane. Venables, che quando aveva 10 anni rapì e uccise brutalmente un bambino di tre anni, ora ha 40 anni, è attualmente detenuto ma presto avrà un appuntamento con la Commissione per gli indulti, che potrebbe garantirne la scarcerazione.

L'uccisione del piccolo James Bulger

Venables è stato condannato per aver rapito e brutalmente ucciso il bambino di due anni James Bulger nel 1993 (quando aveva solo 10 anni). Successivamente è stato rimandato in carcere nel 2010 e nel 2017 per possesso immagini di abusi sessuali su bambini sul suo computer.

Prima di decidere se offrire un'udienza orale, la Commissione per gli indulti esaminerà prima un file dettagliato sul killer fornito da agenti carcerari, psichiatri e da Venables stesso. Si prevede che gli verrà offerta un'udienza orale a causa del suo alto profilo, a cui potrà partecipare di persona. Qualsiasi possibilità di scarcerazione all'inizio del 2023 verrebbe data nonostante le richieste dei membri della famiglia di James Bulger di tenere Venables in carcere.

Lo sconforto dei familiari della vittima

Il padre del bambino ucciso da Venables, Ralph Bulger ha esortato il Segretario di Giustizia Dominic Raab a mantenere la sua promessa di "reprimere" i delinquenti più violenti del paese, aggiungendo: «Venables dovrebbe essere al primo posto su quella lista e non vedere mai più la luce del giorno». A ottobre, era stata la madre Denise Ferguse a implorare l'allora primo ministro Liz Truss di impedire la scarcerazione del killer, affermando che continuava a rappresentare un pericolo per la società.

Venables sperava di ottenere la scarcerazione in tempo per Natale, ma il caos a Westminster ha causato un ritardo di almeno tre mesi. La portavoce di lei ha dichiarato: «L'incertezza se l'assassino di James sarebbe uscito di prigione è stata una grande preoccupazione. Denise si è preparata per una chiamata che ci avrebbe detto che era libero. Ma questa notizia ha portato grande sollievo e siamo felici a breve termine. Ora può avere un Natale in famiglia senza preoccuparsi se l'assassino di suo figlio cammina per le strade come uomo libero».

