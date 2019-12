Jeremy Corbyn, chi è il leader Labour: vegetariano, astemio e con un programma di ultra sinistra

Jeremy Corbyn per decenni è stato più noto nelle piazze dei militanti che non nei palazzi. Alla Camera dei Comuni, dove pure siede da quasi 37 anni, era l'eterno 'backbencher': uno di quelli seduti agli ultimi banchi, la retrovia dei battitori liberi, fra gli indisciplinati della sinistra laburista. Ora però, a 70 anni compiuti, il compagno Jeremy, detto Jezza e ribattezzato Red Jezza per il suo programma molto di sinistra, sembra essersi abituato al centro della scena: sfidante per la seconda volta, seppure da sfavorito, nella corsa contro i conservatori per Downing Street sullo sfondo della Brexit.



Alfiere del 'no all'austerity', pacifista e socialista mai pentito, Corbyn è arrivato all'ultima chance politica della vita con gli stessi sogni, gli stessi pregi e difetti, gli stessi abiti sdruciti della gioventù. Solo la barba si è fatta grigia, da rossa che era. E il sorriso si è come addolcito: da nonno ribelle, caro ai molti giovani millennials apparsi a frotte, nella sorpresa un po' stizzita dei media di establishment, ad acclamarlo fin dalla campagna del 2017 al grido «Jez, we can!».

Nato a Chippenham, nel Wiltshire, figlio di un ingegnere e di una insegnante di matematica conosciutisi sulla trincea repubblicana durante la Guerra civile spagnola, Jeremy cresce in un clima di attivismo politico destinato a segnarne tutte le scelte future. Dopo essere stato funzionario sindacale, diventa deputato nel collegio londinese di Islington a 34 anni. Le sue cause spaziano dai diritti dei lavoratori alla pace in Irlanda del Nord e in Palestina. Per Nelson Mandela, allora in cella nelle galere di un regime razzista sudafricano trattato coi guanti dai governi di Margaret Thatcher, si fa pure arrestare.

Paladino del disarmo nucleare, ostile all'interventismo militare (in Iraq, Afghanistan, Libia, ma anche nei Balcani), è altrettanto radicale nella vita privata. Vegetariano, astemio e ambientalista, si è sposato tre volte: dalla seconda moglie, Claudia Bracchitta, italiana, ha avuto tre figli e ha divorziato nel 1999, pare uno screzio sull'iscrizione di uno dei ragazzi a una scuola privata, da lui considerata off limits. La consorte attuale è cilena e gli ha portato in dote il micio El Gato.