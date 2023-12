Israele propone due settimane di tregua a Gaza per nuovo scambio ostaggi. Dopo il no ora Hamas riflette

Aggiornamenti in evidenza

Hamas gela le speranze di tregua a Gaza mentre l'esercito israeliano continua a martellare la Striscia e ad estendere il controllo su altre aree dell'enclave palestinese. «Nessun dialogo sugli ostaggi è possibile», compresa la proposta di una settimana di pausa in cambio di 40 di loro, a meno che lo Stato ebraico non metta «fine alla sua aggressione», ha avvertito il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, Abu Obeida, chiarendo che se Israele «vuole che i suoi prigionieri vivano, non ha altra via che fermare l'aggressione e la guerra». Un ultimatum seccamente respinto da Benyamin Netanyahu: «Non ci fermeremo. Hamas non ha altra scelta che arrendersi o morire», ha replicato il premier israeliano. La posizione della fazione islamica - condivisa a quanto pare anche dai detenuti palestinesi in Israele che avrebbero beneficiato dello scambio - sembra aver condizionato i tentativi in corso al Consiglio di sicurezza dell'Onu per la tregua, malgrado la Casa Bianca abbia annunciato in serata che gli Stati Uniti stanno lavorando «attivamente» alla risoluzione presentata dagli Emirati Arabi che prevede «ampie pause umanitarie» in cambio del rilascio degli ostaggi.