Houthi, ecco chi sono e perché i loro attacchi (dopo 10 anni) possono causare la crisi dell'economia mondiale

Una guerra con quasi 380mila morti per cause dirette o indirette. Tutto questo a più o meno a 6 ore di volo dall'Italia. In pratica il numero dei civili che hanno perso la vita in questo conflitto è dieci-quindici volte la cifra già terribile che sintetizza il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza. Eppure di quel conflitto nello Yemen, iniziato nel 2015 e arrivato a una tregua solo l'anno scorso, iniziato come guerra civile che poi ha coinvolto anche l'Arabia Saudita, che sosteneva il governo in carica, e l'Iran, grande sponsor del gruppo sciita Houthi, se ne è parlato molto poco.