Guerra Israele, Biden sposta altre armi e camion di aiuti a Gaza. Il ministro degli Esteri iraniano sente il leader di Hamas

Guerra in Israele, le notizie di oggi 23 ottobre. Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno condotto raid aerei contro una postazione di Hezbollah nel sud del Libano e di aver distrutto un lanciamissili. In una nota dell'Idf si legge che la cellula stava per compiere il lancio di un missile vicino alla città di confine di Shlomi.

Gaza, una città di macerie: cancellato il 42% delle case. Sulle braccia dei bambini scritti i nomi: «Facilita i riconoscimenti in caso di morte»