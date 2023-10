Guerra Israele-Hamas, richiuso valico di Rafah: entrano 20 camion di aiuti. Unicef: a Gaza in 2 settimane uccisi 1.600 bambini

Aggiornamenti in evidenza

di Marco Ventura



Escono da Gaza i primi due ostaggi, liberati da Hamas per «dimostrare al popolo americano quanto siano sbagliate le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista», dicono i terroristi. Ma intanto Judith e Natalie, madre e figlia di 59 e 18 anni, di Evanston, Illinois, americane, sono state consegnate ieri alla Croce Rossa internazionale e il premier israeliano Netanyahu ha confermato in serata che già si trovavano in una base di Tsahal, cioè dell’esercito. Nathalie si era appena diplomata al liceo ed era entusiasta di andare dalla famiglia materna in Israele, ha raccontato suo zio Avi Zamir, per festeggiare insieme Sokkot e gli 85 anni della nonna nel kibbutz dell’orrore a Nahal Oz. E così irrompono le trattative sul rilascio degli ostaggi, israeliani e no, nelle dinamiche e nella tempistica della guerra.



I RETROSCENA

La mediazione per Judith e Nathalie è avvenuta attraverso il Qatar, che ospita la leadership di Hamas a cominciare dal gran capo Hanieh.

Ed è sempre attraverso il Qatar e in parte l’Egitto che si stanno muovendo le cancellerie occidentali. Israele, invece, stando a fonti della Bbc, avrebbe rifiutato l’offerta di Hamas di rilasciare alcuni degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco. Proprio per prendere tempo per i negoziati sugli ebrei con passaporto non (solo) israeliano, gli Stati Uniti avrebbero premuto su Netanyahu ottenendo di ritardare perfino l’azione di terra, che l’altra sera sembrava ormai imminente. Lungo canali paralleli si muove poi la Russia, che può parlare direttamente con i capi di Hamas e ha dovuto comunque registrare l’uccisione di 20 cittadini russi ebrei, mentre altri 7 risultano ancora dispersi. Le famiglie degli ostaggi a loro volta si stanno organizzando in Israele e fuori per non lasciare che l’inizio della guerra dentro Gaza condanni i loro cari a una morte quasi sicura, e hanno accolto con favore la liberazione dei primi due “prigionieri”. Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz hanno parlato coi parenti dei “deportati” francesi e tedeschi a Gaza. «Tutto sarà fatto – promette Macron – perché tornino sani e salvi in Francia», mentre Scholz descrive la conversazione come «molto commovente, a loro ho detto che stiamo facendo tutto il possibile».

Il premier britannico Sunak ha incontrato di persona l’emiro del Qatar, Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani, figura chiave per qualsiasi trattativa con Hamas. Israele, al contrario, tiene una posizione inflessibile: la sua priorità è ristabilire la cornice di sicurezza per lo Stato ebraico e per gli israeliani, e quindi spazzare via Hamas da Gaza. L’argomentazione terribile ma anche inevitabile è che «il nostro prezzo lo abbiamo già pagato, sono morti in 1400», e purtroppo i 203 ostaggi (due liberati ieri sera) non possono certo impedire l’attacco alla Striscia. Anche perché sono stati catturati non in un’azione di guerra come il soldato Gilad Shalit, per cui Israele ha dato in cambio 1.027 detenuti palestinesi (tra cui molti attivi il 7 ottobre), ma in un atto terroristico di massa.



LE TRATTATIVE IMPOSSIBILI

Oggi Hamas annuncia «lavoriamo con mediatori per la liberazione di altri ostaggi civili» ma chiede ancora detenuti da scambiare con i rapiti dei kibbutz e del rave: tutti i carcerati palestinesi non solo in Israele ma in altri Paesi occidentali. Una richiesta irricevibile per Gerusalemme. Per ora, a quanto fanno sapere le autorità israeliane, gli ostaggi sarebbero nella maggior parte vivi, anche se a Gaza sono stati portati anche dei cadaveri per esporli al vilipendio. Da Roma a Tel Aviv, si sono organizzate cene di Shabbat con 203 posti vuoti che aspettano il ritorno di “sorelle e fratelli”. Purtroppo, nelle mani dei terroristi ci sono venti bambini, compresi i due figli di un padre che li ha istruiti su come dovessero tenersi nascosti e poi lui è stato ucciso. La lista ormai è di fatto completa. Tre fratellini di 10, 8 e 4 anni sono stati portati via dal kibbutz di Kfar Aza: Ofri, Yuval e Oria Brodutch. Daphna, 15 anni, e Ella Elyakim, 8, sono apparsi in un video nella loro casa di Nahal Oz con i miliziani. Poi scomparsi. Stessa sorte per Ethan Vahalomy, 12 anni, e Noam e Alma Or, 15 e 13, trascinati fuori dalla loro abitazione. E ancora, con i genitori, Naveh e Yahel, 8 e 3 anni. E Ariel e Kfri, 3 e 9 anni, che sui social sono stati visti in un post virale tra le braccia della madre, deportata anche lei. E Raz e Aviv Asher. Che hanno appena 5 e 3 anni.