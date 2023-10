Israele "studia" gli errori della Russia in Ucraina, il generale: «Useremo tattiche di armi combinate»

Le Forze di Difesa israeliane hanno osservato da vicino le battaglie della Russia in Ucraina e nel conflitto che si preparano a combattere contro Hamas, afferma il generale di brigata israeliano Hisham Ibrahim: «Non commetteremo gli stessi errori».

Tajani: «Solidarietà ad Israele, ma invito a reazione proporzionata»

Il ruolo attuale di Ibrahim è quello di preparare i principali carri armati delle Forze di Difesa Israeliane – che si ritiene siano circa 1.000 – per la prevista invasione di terra di Gaza in risposta agli attentati di Hamas.

Proprio per quanto riguarda i mezza corazzati, la leadership militare israeliana ha promesso di imparare dai fallimenti dei comandanti russi.

Gli errori della Russia nell'utilizzo dei carro armati

«Abbiamo visto come i russi hanno combattuto in Ucraina e gli errori che hanno commesso», ha detto all'Economist il generale di brigata Hisham Ibrahim. «Hanno combattuto lì con un unico corpo - ha spiegato - invece di usare tattiche di armi combinate».

Nel febbraio 2022, la Russia ha infatti inviato più di 3.000 carri armati in Ucraina credendo di riuscire a catturare rapidamente Kiev, ma quello che è accaduto successivamente è ben documentato: le forze armate ucraine, sottovalutate dalla Russia, riuscirono ad eliminare le colonne di carri armati russi prima che potessero raggiungere la capitale.

Il nuovo utilizzo da parte di Israele

Questo episodio ha suscitato dubbi sul ruolo del carro armato nella guerra, anche nei conflitti più moderni.

I carri armati, sebbene sempre più vulnerabili ai droni, alle munizioni vaganti e ai moderni missili guidati anticarro, restano tutt'oggi l'unico mezzo sul campo di battaglia in grado di combinare mobilità, protezione e notevole potenza di fuoco, mantenendo quindi una propria importanza nelle battaglie.

Proprio i carri armati costituiranno l'avanguardia dell'invasione terrestre di Gaza da parte di Israele, aprendo la strada alle unità di fanteria dietro di loro. Come ha però chiarito l'ufficiale di brigata, però: «Non consideriamo più il carro armato in grado di fare tutto - ha detto il generale israeliano -.Ciò significa operare in stretta collaborazione con la fanteria, l’artiglieria e il supporto aereo - ha spiegato nel corso dell'intervista Ibrahim - ed essere altamente coordinati dall’intelligence, piuttosto che essere inviati da soli in formazioni»

«Il campo di battaglia è cambiato e i carri armati israeliani sono stati addestrati alla tattica delle armi combinate ormai da diversi anni», ha concluso il generale.