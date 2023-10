Israele, l'Arabia Saudita congela gli accordi di pace con lo stato ebraico: i colloqui più fitti con l'Iran

Congelato l'accordo tra Israele e Arabia Saudita. É una decisione di Riad e lo riporta Reuters citando due fonti familiari con Riad. L'Arabia saudita ha messo in standby i piani sostenuti dagli Stati Uniti per normalizzare i legami con Israele e sta formulando un rapido ripensamento delle sue priorità di politica estera. L'inversione a U è dovuta con tutta probabilità alla guerra che si sta intensificando tra lo Stato ebraico e il gruppo terrorista palestinese Hamas.

Arabia Saudita, stop agli accordi con Israele. Torna centrale la questione palestinese e il dialogo con l'Iran

Il conflitto ha anche spinto il regno a impegnarsi con l'Iran, prosegue l'agenzia britannica. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto la sua prima telefonata dal presidente iraniano Ebrahim Raisi mentre Riad cerca di prevenire un'ondata di violenza in tutta la regione.



L'Arabia Saudita, luogo di nascita dell'Islam e sede dei suoi due siti più sacri, sembra voler mandare un messaggio rimasto più in ombra nelle ultime settimane: considerare prioritaria la questione palestinese negli accordi. Questo succede mentre i notiziari arabi trasmettono immagini di palestinesi uccisi in attacchi aerei israeliani di rappresaglia.

La prima fonte ha detto a Reuters che i colloqui non possono continuare se non torna centrale la questione delle concessioni israeliane per i palestinesi. Il governo saudita non ha risposto alle richieste di commenti inviate da Reuters.

La causa palestinese torna la principale preoccupazione delle queationi arabe. «La normalizzazione era già considerata tabù (nel mondo arabo) ...

la guerra amplifica solo questo», ha detto l'analista saudita Aziz Alghashian..

E un altro passo è stato innescato dall'attacco di Hamas. Il principe ereditario saudita e il presidente iraniano sono tornati a parlarsi per la prima volta dopo che un'iniziativa mediata dalla Cina aveva spinto i rivali del Golfo a ristabilire legami diplomatici in aprile. Un alto funzionario iraniano ha detto a Reuters che la chiamata, fatta da Raisi al principe ereditario, mirava a sostenere «la Palestina e prevenire la diffusione della guerra nella regione».