Israele Hamas, Putin primo vincitore della crisi tra Israele e palestinesi, Mosca alleata dell'Iran pro Hamas. E la Cina resta alla finestra

Putin è finora l'unico vincitore della più pesante crisi mediorientale tra Israele e palestinesi: nell'incertezza assoluta dello scenario scatenato sabato dall'offensiva di Hamas e dalla seguente durissima reazione di Tel Aviv, aveva fatto notizia il silenzio del leader russo impantanato nell'operazione speciale in Ucraina. Poi, dopo sei giorni, le prime dichiarazioni che non fanno espliciti riferimenti agli interessi russi nell'area, enormi e assai più pesanti di quella della Cina, l'altra grande potenza che resta ancora in silenzio.

Nessun riferimento esplicito anche al ruolo strategico dello storico alleato Iran, sospettato di armare Hamas, ma frasi con cui l'aggressore dell'Ucraina sale in cattedra per proporsi anche come mediatore e per ricordare le responsabilità di Israele e degli Stati Uniti.