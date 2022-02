Il leader dell'Isis al-Quraishi ucciso in un'operazione militare Usa. Tredici vittime nel raid delle forze speciali

Il leader dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è stato ucciso in un'operazione militare statunitense in Siria . Nel raid sono stati uccise anche molte altre persone, tra cui donne e bambini. L'annuncio è stato dato da Joe Biden cche ha parlato di operazione condotta con successo. Tutti i militari Usa impegnati nell'operazione, ha detto il presidente Usa, «sono ritornati salvi dall'operazione».

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022