Yemen, dopo la guerra e le carestia arriva l'invasione di locuste

A decine di migliaia hanno invaso il Paese, attaccando sia le città, sia i campi coltivati. Favorite dal clima, le locuste sono arrivate fino alla capitale Sana’a.avverte preoccupata la Fao - l’agenzia delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e un piccolo sciame consuma una quantità di cibo pari a quella che consumerebbero 35mila persone. «Nei prossimi tre mesi – avverte l'agenzia – la riproduzione estiva delle locuste del deserto,amplificata dalle forti piogge, può rappresentare una grave minaccia per le zone di produzione agricola di Sudan, Yemen, Eritrea e in parti dell’Etiopia e della Somalia settentrionale».e, in mancanza di altri cibi disponibili, nutrendosi di esse. Cacciatori di locuste, disperati in un Paese allo stremo.