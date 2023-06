Insegnanti in Svizzera stufi di bambini sopra i 4 anni che indossano pannolini a scuola: «Tendenza preoccupante»

I pannolini fanno discutere nelle scuole svizzere. A che età devono essere costretti i bambini ad andare in bagno da soli e quando invece possono indossarli? «È già molto comune che i bambini vadano a scuola all'età di quattro anni ancora con i pannolini e il personale, gli educatori, non sono obbligati a cambiarli perché non fa parte del loro lavoro », ha spiegato ad Abc Dagmar Rösler, presidente della Associazione svizzera degli insegnanti (LCH). Quando si tratta di casi isolati, molti educatori, con buona volontà, si assumono il compito di insegnare ai bambini ad andare in bagno, ma purtroppo non lo è.

Pedofilo adesca ragazzine sui social e chiede selfie osé: «Sono tuo fan, facciamo una foto». A giudizio 56enne

Lo scontro tra insegnati e genitori

Secondo gli insegnanti, il fatto che sempre più bambini continuino a indossare i pannolini a scuola è dovuto alla comodità dei genitori, che non si preoccupano di insegnargli a casa come andare al bagno.

La preoccupazione per il futuro

"Può succedere che a quattro anni alcuni bambini indossino ancora i pannolini", ha ammesso Rösler in dichiarazioni a '20 Minutes', ma non stiamo parlando solo di bambini di quattro anni. Quando avremo bambini di undici anni che vengono a scuola con i pannolini, sono sicuro che possiamo parlare di questo come di uno sviluppo preoccupante".

Il parere dello psicoterapeuta

Secondo il quotidiano 'Swiss Sunday', nelle università e nei centri educativi ci sono annunci in cui i genitori cercano personale per cambiare i pannolini. Il fatto che i bambini in età scolare portino i pannolini è un indicatore di abbandono o di una situazione familiare estremamente stressata, secondo il parere dello psicoterapeuta Felix Hof. Per lui, indossare i pannolini a scuola pone un altro problema: "È molto probabile che questi bambini siano vittime di bullismo". Avverte inoltre che le scuole non sono preparate a gestire il problema e che "se gli insegnanti sono sopraffatti, diventa ancora più difficile sostenere il bambino ei suoi genitori".