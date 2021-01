Vaccini, paura in India: incendio nella maggiore fabbrica di sieri al mondo. AstraZeneca: produzione intatta

Fiamme e paura. Un grande incendio si è sviluppato nel Serum Institute, a Pune in India, che rappresenta la più grande fabbrica di vaccini al mondo. Lo riferiscono i media indiani, mentre una fonte dell'azienda afferma che non sarebbe stata intaccata la produzione di vaccini contro il coronavirus.

Il Serum Institute sta producendo milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford.

Fire at Serum Institute, Pune. Fire started at the BCG manufacturing section of the institute. Efforts on to control the fire. Reason for fire still unknown @ABPNews @abpmajhatv pic.twitter.com/kfZGgindZ1

— Ganesh Thakur (@7_ganesh) January 21, 2021