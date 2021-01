Covid, in Gran Bretagna nuovo record di morti: 1820 in un giorno, peggior bilancio europeo da inizio pandemìa

Covid, di nuovo terribile il bollettino in Gran Bretagna. Ancora un record assoluto giornaliero di morti censiti per Covid nelle 24 ore che tocca quota 1820 contro i 1610 di ieri. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi.

I contagiati

Si assesta invece a quasi 39.000 sul fronte dei nuovi casi certificati dai dati governativi di oggi, su quasi 580.000 test. Mentre le vaccinazioni salgono a oltre 5 milioni fra prime e seconde dosi somministrate (4,6 milioni e quasi mezzo milione, rispettivamente).

Il totale dei decessi ufficiali - conteggiati includendo coloro che sono morti dall'inizio della pandemia entro 28 giorni dal primo tampone positivo da coronavirus - supera adesso sull'isola i 93.200, peggiore bilancio europeo in cifra assoluta (e quinto al mondo dopo Usa, Brasile, India e Messico); ma inferiore al Belgio e - seppure ormai di poco - anche all'Italia in rapporto alla popolazione.

Mentre il numero dei contagi registrati oltrepassa la soglia di 3 milioni e mezzo, vicino al sorpasso sulla Russia e alle spalle solo di Usa, India e Brasile; senza contare i casi asintomatici che secondo alcune stime relative alla diffusione degli anticorpi hanno portato a dicembre a quantificare che il 10% della popolazione complessiva britannica (68 milioni di abitanti) sia stato in realtà già infettato.

Nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni uno dei leader dei partiti di opposizione, il liberaldemocratico Ed Davey, ha rilanciato oggi accuse sulla gestione del governo Tory della pandemia e su alcuni presunti ritardi rispetto a decisioni cruciali e ha sfidato il premier Boris Johnson a far istituire una commissione d'inchiesta indipendente per «trarre lezione da ciò che è stato sbagliato».

Johnson ha tuttavia replicato che al momento è prematuro parlarne e occorre concentrarsi sull'emergenza in atto, in particolare sulla «pressione senza precedenti» di ricoveri che la cosiddetta variante inglese del virus ha scatenato sugli ospedali del servizio sanitario (Nhs), rivendicando all'esecutivo di star facendo «tutto il possibile». «Trarremo le lezioni necessarie a tempo debito, quando verrà il momento di riflettere per prepararsi a una prossima pandemia», ha tagliato corto.

