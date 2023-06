Matita di Hitler venduta all'asta per 5mila sterline (ma il suo valore è di 92mila euro). Polemiche della comunità ebraica

Una matita personalizzata di Adolf Hitler è stata venduta per meno di un quarto del suo valore stimato, nonostante le obiezioni sul valore dell'oggetto. La casa d'asta Bloomfield Auctions ha affermato che la matita argentata era stata regalata a Hitler dalla sua compagna di lunga data, Eva Braun. Martedì il reperto è stato venduto per 5.400 sterline (circa 6.200 euro, ndr.), ma la stima oscillava tra un valore di 58mila e 92mila euro.

Le polemiche

L'Associazione Ebraica Europea aveva criticato l'asta e aveva chiesto che l'oggetto fosse ritirato dalla vendita.

L'oggetto è stato battuto a Belfast Est durante un'asta specializzata in «militaria, polizia e importanti oggetti storici irlandesi». I lotti comprendevano anche una foto autografata di Hitler e una serie di altri oggetti presumibilmente legati ai principali nazisti, alcuni dei quali con simboli di svastiche.

Un commercio macabro

Prima della vendita, l'amministratore delegato di Bloomfield Auctions, Karl Bennett, ha difeso la decisione della sua azienda di includere tali controversi cimeli.

«Capisco che alcune persone possano avere difficoltà a capire perché oggetti come questi vengano venduti e collezionati», ha dichiarato. Ma ha sostenuto che «conservano un pezzo del nostro passato e dovrebbero essere trattati come oggetti storici, non importa se la storia a cui si riferiscono è stata una delle più oscure e controverse della storia registrata». Hitler salì al potere in Germania negli anni Trenta e guidò il regime nazista, responsabile dell'uccisione di milioni di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. La settimana scorsa, l'Associazione Ebraica Europea ha scritto a Bennett, invitandolo a rimuovere le scritte naziste per motivi morali. Il presidente dell'Associazione, il rabbino Menachem Margolin, ha avvertito che la compravendita di tali oggetti è «pericolosa su diversi fronti».

La sua lettera affermava che si creava «un macabro commercio di oggetti appartenenti ad assassini di massa» e poteva «glorificare le azioni dei nazisti». Il rabbino Margolin ha aggiunto che tali vendite sono "un insulto" ai milioni di ebrei morti nell'Olocausto. Nella sua inserzione all'asta, Bloomfield ha affermato che Eva Braun aveva regalato la matita a Hitler in occasione del suo 52° compleanno.

Vi erano incise le iniziali di lui, AH, il nome di lei e la data del 20 aprile 1941. Si ritiene che Hitler e Braun siano morti insieme in un patto suicida in un bunker di Berlino verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945. Tuttavia, l'autenticità delle origini della matita è stata messa pubblicamente in dubbio da un giornalista investigativo olandese nel periodo precedente la vendita. Bart Droog, che ha scritto molto sui cimeli hitleriani contraffatti, ha suggerito che erano necessarie ulteriori prove.

«Non vogliamo causare danni»

Nell'inserzione di vendita si legge che il venditore ha originariamente acquistato la matita a un'asta nel 2002 e che negli ultimi 21 anni è rimasta nella famiglia del collezionista. Anche la foto incorniciata, che si dice sia stata autografata da Hitler, è stata messa all'incanto e si prevedeva che sarebbe stata venduta tra le 8.000 e le 10.000 sterline. Anche questa non ha raggiunto la sua stima, venduta per 6.200 sterline.

A silver-plated pencil purported to have belonged to Adolf Hitler is set to go under the hammer in Belfast. pic.twitter.com/WKoOlaGITX — Belfast Live (@BelfastLive) May 30, 2023

In una dichiarazione rilasciata la settimana scorsa, Bloomfield Auctions ha affermato che: «Non cerchiamo di causare dolore o angoscia a nessuno o a una parte della società».

Ha aggiunto che i suoi oggetti storici «hanno una storia e raccontano un'epoca particolare» e ha insistito sul fatto che i suoi clienti sono «collezionisti legittimi che hanno una passione per la storia». L'azienda ha aggiunto: «Tutti gli oggetti fanno parte della storia e non dovremmo cancellare la storia dai libri o dalla società».