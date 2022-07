Venerdì 8 Luglio 2022, 22:32

È un tesoro di trentotto fotografie in bianco e nero scattate nel maggio del 1938 da Maceo Casadei ed Edoardo D’Accurso, fotografi dell’Istituto Luce, nel corso dei preparativi a Roma per la visita istituzionale di Hitler, ad essere stato rinvenuto e restituito all’Archivio Luce dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma.

Un patrimonio di alto valore documentario: delle foto, infatti, mancano i negativi. I Carabinieri hanno rinvenuto le immagini, ancora all’interno dell’album originale, presso l’abitazione di un collezionista residente a L’Aquila, che le aveva messe in vendita su un noto sito di e-commerce, insieme ad altri documenti archivistici illecitamente sottratti a vari Archivi Storici dell’Italia centrale.

Sequestrato a maggio 2020, l’album con gli scatti è stato restituito all’Archivio storico Luce a Cinecittà, dove le foto sono state digitalizzate. «Il ritrovamento - commenta Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà - è particolarmente importante per l’Archivio Luce, perché proviene dal periodo, gli anni Trenta, per cui l’Archivio è tutelato nel Registro Memory of the World dell’Unesco, come fonte eccezionale del racconto della dittatura e delle propagande. Le immagini rappresentano i preparativi scenografici di un evento storico che avrebbe segnato il nostro paese, quella visita di Hitler in Italia, documentata minuziosamente dai filmati dell’Archivio».

Su tutte le immagini è ben visibile la stampigliatura “Luce”. Fondamentale la sinergia tra la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e i funzionari dell’Archivio Storico Luce, nel riconoscimento del bene trafugato come patrimonio dell’Archivio.

«Ora le foto saranno studiate - annuncia Enrico Bufalini, direttore Archivio Luce - e poi organizzeremo una mostra ad hoc».

