Harry e Meghan, dal razzismo al rapporto con Re Carlo: le nuove rivelazioni sulla royal family

Il nuovo libro sulla famiglia reale inglese ancora non è uscito e già sta creando scompiglio. Si tratta di "Endgame" di Omid Scobie, che domani farà la sua comparsa nelle librerie (in Italia per Solferino) e che rischia di peggiorare un periodo già parecchio turbolento per i Windsor. Tra interviste, docuserie e memoir infatti i pettegolezzi non fanno che aumentare, senza considerare l'effetto "The Crown", che li alimenta.

Le rivelazioni

Le ultime rivelazioni riguardano le accuse di razzismo che erano state mosse alla famiglia reale da Meghan, quando nel 2021 aveva confessato ad Oprah Winfrey che qualcuno aveva fatto dei commenti spiacevoli sull'eventuale colore della pelle di suo figlio Archie. Ebbene, Omid Scobie ha dichiarato di sapere chi è stato. La moglie del principe Harry aveva parlato di una persona della famiglia reale, ma sarebbero due gli autori dei commenti. Lo scrittore ne è venuto a conoscenza grazie a delle lettere tra Re Carlo e la stessa Meghan, uno scambio epistolare successivo al rilascio dell'intervista.

La monarchia

I nomi delle persone in questione però non verranno rivelati in "Endgame", Scobie infatti dichiara di volersi concentrare piuttosto sul futuro della monarchia, messa profondamente in crisi dalla morte di Elisabetta II. C'è spazio però per parlare di Harry e William: il rapporto tra i due fratelli, secondo l'autore del libro, è irrimediabilmente danneggiato e sembrerebbe che a non voler riallacciare i contatti sia proprio William.

Quest'ultimo avrebbe anche dei problemi con il padre, secondo Omar Scobie, che nel libro ha parlato di una vera e propria "rottura" tra i due. Non resta che aspettare l'uscita del libro per avere altri dettagli.