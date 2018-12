Prova a guidare come Ace Ventura, prende in pieno un albero e si schianta contro un muro

Tenta una guida come Jim Carrey in Ace Ventura-L’acchiappanimali, con il viso fuori dal finestrino. Non si accorge però che davanti a lui c’è un albero e così prima ci va a sbattere e poi va a finire contro un muretto. Questa scena è accaduta a Lincoln, in Nebraska.



Agli agenti di polizia che poi lo hanno arrestato per guida in stato di ebbrezza (dopo che era fuggito dal mezzo), il 26enne Rocky Dumais ha raccontato che è stato costretto a una guida "come Ace Ventura" perché i tergicristalli non funzionavano. Così, dice l'emittente americana Fox News, ha usato la stessa tecnica dell'attore comico, con la faccia tutta fuori dall'abitacolo.





