Guia Moretti, morta a 17 anni un incidente stradale in Spagna: era lì per un anno di studio all’estero

Era in Spagna per un anno di studio all’estero Guia Moretti. Si era già ambientata così bene che su TikTok scriveva felice: «Ogni ragazza italiana ha bisogno della sua migliore amica spagnola»: la 17enne studentessa del quarto anno del liceo linguistico “Girolamo Bagatta” di Desenzano del Garda (nel Bresciano) ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in auto con la famiglia che la ospitava. Come riporta BresciaOggi, sabato 18 novembre Guia stava viaggiando in direzione Madrid quando il veicolo su cui si trovava è rimasto coinvolto in un violento scontro frontale con un altro mezzo: nell’impatto hanno perso la vita anche i due genitori della famiglia spagnola che le dava ospitalità, mentre un’altra persona verserebbe in gravi condizioni. Guia Moretti è stata estratta ancora viva dalle lamiere dell’auto, ma gli sforzi del personale medico non sono purtroppo stati sufficienti per salvarle la vita.

Rita Scisciotta, morta a 25 anni cadendo dallo scooter: tornava a casa dopo il turno di notte di lavoro

Chiara Adorno, chi era la 18enne investita e uccisa a Catania: il liceo a Siracusa, poi il trasferimento per l'università

La 17enne era partita, nell’ambito di un programma di scambio culturale, con l’obiettivo di perfezionare lo spagnolo: «Torna presto, ci manchi» le scrivevano già nelle scorse settimane sui social gli amici, commentando i tanti video affidati a TikTok in cui lei ballava sulle note di Tedua, Lazza o Marracash.