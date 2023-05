Lunedì 1 Maggio 2023, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 12:14

L'Ucraina si prepara a una grande controffensiva per liberare la Crimea. Il raid che ha incendiato il deposito di petrolio di Sebastopoli potrebbe rappresentare l'antipasto di un'azione per la riconquista della penisola del Mar Nero. Uno scenario, tracciato dalla portavoce delle forze di difesa Sud di Kiev Natalya Gumenyuk, in cui un'altra tessera potrebbe essere stata anche il bombardamento ucraino sul villaggio di Suzemka, nella regione russa di Bryansk a 10 chilometri dal confine, che ha ucciso almeno quattro persone secondo il resoconto del governatore Alexander Bogomaz. In vista di una prevista controffensiva da parte dell'Ucraina, e più di 14 mesi dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala, c'è stato un notevole cambiamento nella narrativa su come il paese dilaniato dalla guerra possa riprendere il controllo dei territori annessi dalla Russia.

La controffensiva ucraina e le mosse di Mosca

I russi si stanno preparando alla realtà che la Crimea potrebbe presto rappresentare la prima linea nella guerra. È quanto ha detto a Newsweek il colonnello in pensione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Mark Cancian, consigliere senior del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), indicando le estese fortificazioni che sono state avvistate lungo la costa della penisola e la base navale russa di Sebastopoli nelle ultime settimane, mentre la Russia si prepara all'avanzata ucraina.

«La riconquista della Crimea è possibile, ma non sarà un'impresa facile e potrebbe non arrivare così rapidamente come sperato», ha affermato Cancian, che ha valutato come l'Ucraina lancerà una serie di offensive per un periodo di tempo più lungo per reclamare i suoi territori occupati: Donetsk e le regioni di Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimea. «Non sarà solo una singola offensiva a spazzare via i russi. Andrà avanti per un mese, poi culminerà», ha detto Cancian.

Southern #Ukraine:



We expanded Ukrainian counteroffensives northwards on Velykyi Potyomkin Island, #Kherson Oblast, based on geolocated footage posted on April 30 that shows Russian forces shelling Ukrainian-occupied houses in the area. https://t.co/IYwos5LUaP https://t.co/972ftBS4Y5 pic.twitter.com/Z5fnhXiRUa — ISW (@TheStudyofWar) May 1, 2023

La strategia dei droni

«La prima linea di attacco dell'Ucraina in un più ampio tentativo di liberare la Crimea comporterà probabilmente l'uso di droni», ha detto a Newsweek Samuel Bendett, membro anziano aggiunto e consigliere del Center for a New American Security. «I droni rappresenteranno la prima ondata di attacco e i russi sono molto preoccupati per questo, si tratterebbe di un attacco su larga scala, e Mosca non avranno altra scelta che cercare di difendersi», ha detto Bendett. Il 24 aprile la Crimea è stata scossa da diverse esplosioni. Il governatore di Sebastopoli sostenuto da Mosca, Mikhail Razvozhayev, ha dichiarato sul suo canale Telegram che la flotta russa del Mar Nero ha respinto un attacco di due droni marittimi. Mesi prima Sergey Aksyonov, il politico russo a capo della Crimea annessa alla Russia dal 2014, aveva dichiarato all'agenzia di stampa statale russa Tass che i droni ucraini sono la più grande minaccia per la penisola. «Anche l'Ucraina sta iniziando a rifornire droni militari a lungo raggio e la Russia è preoccupata», ha sottolineato. Bendett ha espresso tutti i timori di Mosca sull'uso massiccio di questa strategia per sopraffare le difese aeree russe e costringere i russi a spendere le loro munizioni per cercare di abbatterli. Secondo quanto emerge l'Ucraina cercherà di isolare la Crimea, abbattendo il ponte strategico sullo Stretto di Kerch che collega la Russia con la Crimea. Una mossa per impedire a Mosca di rifornirsi attraverso quel collegamento.

La fase di ricostruzione

Dopo la liberazione della penisola di Crimea dovrebbe essere costituita un'amministrazione militare, seguita dalla creazione di un'amministrazione civile-militare e dallo svolgimento di elezioni. Ha dichiarato Tamila Tasheva, rappresentante permanente del presidente dell'Ucraina nella Repubblica autonoma di Crimea, citata da Ukrinform. «Come parte di un gruppo di lavoro, abbiamo considerato come gli organi statali opereranno in Crimea dopo la sua de-occupazione. Dirò subito che la nostra visione - dei parlamentari, dei rappresentanti degli enti statali - è che, naturalmente, prima dovrebbe essere creata un'amministrazione militare in Crimea. Poi ci dovrebbe essere una transizione verso un'amministrazione civile-militare, seguita da elezioni e da una transizione alla vita civile», ha detto Tasheva. «Per noi è molto importante che i giovani siano coinvolti. Dovrebbero diventare personale di ricostruzione che andrà nella penisola di Crimea e ricostruirà la nostra Crimea», ha concluso la rappresentante permanente del presidente Volodymyr Zelensky.