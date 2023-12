Come può finire la guerra in Ucraina? Dalla morte di Putin ai negoziati di pace, i quattro scenari

Tutti gli indizi (o quasi) vanno in una direzione: la fine della guerra in Ucraina non è imminente. Se è vero che Kiev non ha ottenuto con la controffensiva i risultati sperati, il sostanziale stallo in corso rappresenta un elemento che non favorisce l'inizio dei negoziati. Le nuove - più severe - regole sul reclutamento, inserite in un progetto di legge del governo in Ucraina, alimentano la convinzione che Kiev non sia disponibile ad accontentare Putin che pretende l'annessione di tutti i territori occupati per sedersi al tavolo delle trattative.

Il flop della controffensiva via terra

L'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16, gli aerei da combattimento forniti dagli alleati, assecondano il desiderio di ottenere via cielo ciò che non si è riusciti a riconquistare con la controffensiva via terra.

Ha spiegato capo delle Forze Armate ucraine, Valery Zaluzhny: «Il mio sbaglio più grande è stato di pensare che un numero così elevato di perdite inflitte al nemico avrebbe fermato chiunque. Ma non ha fermato la Russia».

Le elezioni in Russia

D'altro canto, per Vladimir Putin il 2024 sarà l'anno delle elezioni presidenziali (il 15 marzo): sia chiaro, non rischia certo la sconfitta in un Paese che controlla, in cui i leader dell'opposizione come Navalny finiscono in carcere, in cui chi si ribella allo Zar fa una brutta fine come Prigozhin. Ma comunque Putin deve mantenere alto il consenso dell'opinione pubblica, visto che la crisi economica sta facendo cresce lo scontento sia pure sommerso. Accettare un negoziato alle condizioni dell'Ucraina per Putin sarebbe un disastro perché neppure la sua efficiente propaganda riuscirebbe a spiegare ai russi la ragione di due anni di guerra e di centinaia di migliaia di soldati morti.

La candidatura di Trump

C'è un evento destabilizzante in questo scenario, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Non è un mistero che Putin stia sperando nell'elezione di Donald Trump, che probabilmente (come hanno già dimostrato i Repubblicani al congresso) cesserà gli aiuti economici e militari all'Ucraina con una inevitabile vittoria della Russia che a quel punto avrebbe le mani libere per minacciare altri paesi dell'area.

Quando finirà la guerra in Ucraina

La rivista americana Newsweek ha sentito il parere di diversi esperti e tutti concordano sul fatto che difficilmente la guerra in Ucraina finirà in tempi rapidi. «L’unico modo in cui posso prevedere che la guerra in Ucraina finirà nel 2024 è se Vladimir Putin muore» ha detto Beth Knobel, professoressa di comunicazioni e studi sui media alla Fordham University ed ex capo dell’ufficio di Mosca di Cbs News. Aggiunge però: «Anche se Putin morisse, penso che ci sia solo una minuscola possibilità che la Russia si ritiri dalla guerra, perché ha già investito così tanto della sua immagine nazionale per vincere».

Il parere degli esperti

Sulla stessa linea un altro esperto che ha parlato con Newsweek, Peter Rutland, professore di studi russi, dell’Europa orientale ed eurasiatici alla Wesleyan University, a Middletown, nel Connecticut: «Con la controffensiva in stallo, c’è un diffuso pessimismo sulle possibilità dell’Ucraina di sconfiggere la Russia e riconquistare i territori occupati. Tuttavia, ciò non significa che probabilmente ci saranno seri colloqui di pace e una possibile fine della guerra nel 2024. Gli obiettivi della Russia non si limitano a mantenere i territori occupati: vogliono vedere un regime politico compiacente installato a Kiev, e credono ancora che ciò sia possibile. Per lo meno, Putin aspetterà fino alle elezioni di novembre 2024, per vedere se Donald Trump ritorna».

Isil Akbulut Gok, professore associato presso il Dipartimento di Governo dell’Università del Sacro Cuore di Fairfield, dice: «Credo che la guerra potrebbe estendersi fino al 2025 e il sostegno internazionale per entrambe le parti prolungherebbe la guerra poiché né l’Ucraina né la Russia possono ottenere grandi risultati e dichiarare la vittoria».

Conclusione di un altro esperto intervistato da Newsweek, Gregory Vitarbo, professore di storia al Meredith College di Raleigh, Carolina del Nord: «Anche una soluzione negoziata a lungo termine sembra altamente improbabile. Avendo speso così tanto sangue, denaro e prestigio in questa guerra, Putin politicamente non può permettersi niente di meno che una vittoria decisiva. Sfortunatamente, esiste una possibilità molto concreta che la guerra russo-ucraina duri fino al 2024 e forse oltre».