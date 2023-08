Guerra Ucraina, Zelensky apre al dialogo: «Sulla Crimea preferisco una soluzione politica»

Le parole che Zelensky pronuncia nell'intervista con l'emittente televisiva di Kiev "1 + 1" saranno probabilmente ricordate negli annali della guerra russo-ucraina. Afferma a sorpresa, il presidente ucraino, che è «preferibile e possibile una soluzione politica» sulla Crimea, il vero nodo del conflitto e di qualsiasi trattativa: la Crimea che Putin ha annesso già nel 2014, ma che con l'invasione del febbraio dello scorso anno ha voluto consolidare e collegare con la costa d'Azov e, via terra, con la Federazione russa.

La controffensiva ucraina che dovrebbe spezzare la continuità territoriale che lega le città occupate, come Mariupol e Melitopol, non sta procedendo secondo le aspettative, anche occidentali.

Gli americani hanno lanciato segnali sulla necessità di accelerare la riconquista, e ai generali di Kiev hanno perfino attribuito la responsabilità di scelte strategiche sbagliate. Inoltre, incombono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E l'opinione pubblica europea comincia mostrare stanchezza. «Se noi arriviamo ai confini amministrativi della Crimea - dice Zelensky a Natalia Moseichuk - penso che si possa forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia dal territorio della penisola». Presa di posizione che apre a un'ipotesi di negoziato da avviare con la Russia, sotto auspici internazionali, prima che le truppe ucraine abbiano riguadagnato, come invece sostenuto finora, tutte le terre perdute. Ribadire che i confini della Crimea sono "amministrativi" serve a Zelensky per non riconoscere ufficialmente l'annessione russa. A quel punto, sui confini amministrastivi, potrebbe partire il tavolo della pace.

LA SVOLTA

La ragione di questa piccola grande svolta sta nella motivazione di risparmiare vite umane. Con una soluzione politica, dice Zelensky, «ci saranno meno vittime, è la cosa migliore». Non entra in ulteriori dettagli, ma il dado è tratto. Aggiunge pure che vorrebbe poter tenere le elezioni presidenziali in Ucraina nel 2024, ma che sarebbe necessario cambiare le leggi che le vietano in stato di guerra. E poi ci sarebbe bisogno di cinque miliardi di dollari per tenere la consultazione. Tutto si può fare. «Sarebbe meglio», spiega. «La logica è che si difende la democrazia anche in tempo di guerra». Un'altra affermazione indica che le parole di Zelensky sono tutt'altro che casuali, ma si inseriscono in un ragionamento svolto nel suo gabinetto di guerra. Il presidente chiede infatti agli Stati Uniti, attraverso un accordo bilaterale e non multilaterale (Nato), una garanzia di sicurezza «in cui noi abbiamo armi, tecnologia, addestramento, finanze, eccetera, qualcosa come quello che ha Israele, anche se il nemico è diverso».

La proposta di andare verso il «modello israeliano» è meno della richiesta di ingresso nella Nato ed è un ulteriore segnale di ammorbidimento delle posizioni ucraine. Ma forse ancora più significativo è il tweet di uno dei più stretti consiglieri di Zelensky, Mykhailo Podolyak, che al mattino, quasi in contemporanea col presidente, scrive che l'orologio della guerra «sta già facendo il conto alla rovescia». E argomenta: «Non sarà facile, ma è ingenuo pensare che l'Ucraina dovrà riprendere il territorio conquistando ogni chilometro col sangue. Quando le nostre forze avanzeranno verso sud e raggiungeranno il confine amministrativo con la Crimea, allora gli eventi assumeranno una forma diversa. Alla fine, tutto si concluderà rapidamente e in un istante, proprio come è iniziato».

LA STRATEGIA

Dichiarazioni che fanno pensare a un cambio di strategia da parte del vertice politico e militare di Kiev, tanto che Zelensky rassicura pure gli americani, insistenti nelle ultime settimane sul fatto che non consentono attacchi in territorio russo. «Se portiamo il conflitto in Russia - dice Zelensky nell'intervista alla Tv - corriamo un grosso rischio, verremmo lasciati senz'altro soli. La lotta per riconquistare i nostri territori è stata sostenuto in maniera determinate grazie ai rapporti con gli alleati». Ma Washington non è disposta a correre il pericolo di uno scontro diretto con Mosca. Si attenua perfino il linguaggio del direttore dell'intelligence militare, Kyrylo Budanov, intervistato da Ukrinform, per il quale le truppe russe «possono resistere a lungo se non prendiamo iniziative proattive. Possono resistere per sempre, credetemi». La triplice linea di fortificazioni nel Sud non è crollata. E a Est i russi avanzano. Un bagno nella realtà che non impedisce però al portavoce del ministero degli Esteri dell'Ucraina, Oleg Nikolenko, di reagire al collegamento video di Papa Francesco, il 25 agosto, con la Giornata della Gioventù russa a San Pietroburgo, definendolo un aiuto alla «propaganda imperialista», mentre la missione del Papa dovrebbe essere «aprire gli occhi della gioventù russa sul corso distruttivo della loro attuale leadership».