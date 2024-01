Gaza, Israele lancia la “fase 3”: scatta il ritiro parziale delle truppe. Ecco perché la guerra può durare a lungo

Guerra in Medio Oriente, scatta la fase 3. Il ritiro parziale delle truppe israeliane preannuncia un possibile prolungamento del conflitto, anche di un anno. Un momento di pausa per radunare le forze in vista di nuovi combattimenti, anticipare è la parola d'ordine di una strategia a lungo termine che mira a potenziare la difesa in altre possibili zone calde. "L’esercito israeliano - come riporta il Newsweek - sta spostando il dispiegamento delle forze fuori dalla Striscia di Gaza, potenzialmente in preparazione ad una guerra regionale più ampia nelle settimane e nei mesi a venire". Lunedì 1 gennaio, le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato che migliaia di truppe sarebbero state ridistribuite e che alcuni riservisti di almeno due brigate sarebbero tornati a casa alle loro famiglie e al lavoro già questa settimana. "I soldati che appartengono ad altre tre brigate torneranno all'addestramento programmato, segnando il più grande svantaggio di truppe da quando Israele è stato attaccato da Hamas quasi tre mesi fa".

La portaerei Ford torna a casa, ma è solo un "cambio di guardia": dalla Bataan alla Carter Hall, le navi Usa nel Mediterraneo (e nel Mar Rosso). I timori di Israele

Israele, scatta la fase 3: in cosa consiste

Dopo che Hamas ha lanciato il 7 ottobre il più sanguinoso attacco militante palestinese nella storia di Israele, il Paese ha scatenato i suoi attacchi aerei più pesanti mai visti su Gaza.

Israele ha affermato che più di 8.000 militanti di Hamas sono stati uccisi, secondo l'AP, ma non ha fornito prove. E la nazione accusa Hamas per l’alto numero di vittime civili e per i disordini nella regione. Di fatto, circa l'85% dei 2,3 milioni di residenti di Gaza sono sfollati. "Il ritiro delle truppe potrebbe anche segnalare una diversa linea d’azione militare oltre Hamas e Gaza, potenzialmente rafforzando il confine settentrionale di Israele nel caso in cui la guerra dovesse intensificarsi fino a includere Hezbollah libanese, sostenuto dall’Iran". Le speculazioni sull'ingerenza di Hezbollah nel conflitto israelo-palestinese sono emerse dopo l'attacco del 7 ottobre. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato "del potenziale utilizzo di munizioni a guida di precisione accumulate da Hezbollah, il partito politico musulmano sciita libanese che possiede un'ala armata con lo stesso nome, e della possibilità che Israele dissuada eventuali attacchi con il suo sistema di difesa Iron Dome o altri metodi".

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato lunedì un attacco aereo al confine con il Libano, dove, secondo la Reuters, il fuoco dell'artiglieria è diventato consueto. Daniel Hagari, portavoce militare israeliano, ha dichiarato domenica sera ai media che “i combattimenti prolungati” contro Hamas e altri potenziali avversari potrebbero durare per gran parte o tutto il 2024.