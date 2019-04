Vince 4 milioni al Gratta e Vinci, ma il premio non viene pagato: «La carta di credito era rubata»

E’ in corso un’indagine da parte della società che gestisce la lotteria nazionale britannica ed i concorsi a premi, Camelot Group, riguardo due fortunati vincitori di quattro milioni di sterline. I due, Mark Goodram, trentasei anni, e Jon-Ross Watson, trentuno anni, sembra che abbiano acquistato il milionario biglietto del gratta e vinci usando una carta di debito rubata.

Dopo una prima indagine, è emerso che nessuno dei due fosse in possesso di un conto corrente bancario. Hanno riferito di aver usato la carta di un amico di nome “John”, ma questo risulta scomparso dopo “essere andato al nord”, secondo The Sun.



Al momento i gestori della società si sono rifiutati di pagare la coppia di ragazzi provenienti da Bolton, in attesa di ulteriori accertamenti. I due non sono nuovi alla giustizia. Goodram sembra che sia stato detenuto per furto con scasso lo scorso anno, mentre Watson sembra abbia diverse condanne, fra cui ne spicca una per frode bancaria. Goodram ha detto ai giornalisti: «Vado in crociera ai caraibi, poi a Las Vegas. Ma prima mi serve un passaporto».

Watson ha detto di volersi comprare proprietà di lusso e prendersi cura di se stesso. Camelot si rifiuta di pagare persone con biglietti rubati, ma non ha ancora descritto la procedura da adottare in caso di uso di carte bancarie sospette. Lo scorso anno è stata negata la vincita di 200 mila sterline ad un padre disoccupato per aver, secondo Camelot, modificato una lettera -la F- per assomigliare ad una E. L’uomo ha ribadito più volte che, secondo lui, il biglietto fosse autentico.

