Vince 2 milioni al Gratta e Vinci con 10 euro, ha un mancamento e poi offre il pranzo a 400 amici

Quando si è reso conto di aver vinto due milioni al Gratta e Vinci, ha avuto un mancamento. Il fortunato vincitore, che ha speso 10 euro per comprare il tagliando, quando si è ripreso ha deciso di condividere tutta la sua gioia con tutti e ha offerto il pranzo a 400 amici e parenti. Il Gratta e vinci fortunato è della serie Il Miliardario Mega e l'evento che reso felice un intera città è accaduto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Come riporta AgiProNews, il tagliando vincente, in vendita al prezzo di 10 euro, è stato venduto ad un cliente abituale del Bar Valerio di Giovanni Sicuranza, nel rione Cappelluzzo. «Conosco il vincitore, ha grattato il tagliando vincente di fronte a me. Si è talmente emozionato che quasi ha avuto un mancamento! Per festeggiare ha offerto una cena a 400 persone, naturalmente ho partecipato anche io. Se vincessi una somma così importante, penserei ai miei figli e poi acquisterei una motocicletta», ha detto il titolare.

Da inizio anno Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

