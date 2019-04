Compra un Gratta e Vinci al centro commerciale a Pavia e vince 1.756.340 euro

Compra un Gratta e Vinci al centro commerciale e vince ​1.756.340 euro. Colpo milionario con un biglietto del Gratta e Vinci a Pavia. Grazie ad un tagliando della serie «Nuovo Turista per Sempre», acquistato in una tabaccheria del centro commerciale Bennet di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, alle porte del capoluogo, il fortunato vincitore incassa la considerevole cifra di 1.756.340 euro. Il possessore del biglietto incasserà 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni, oltre a 100mila euro di bonus finale.

Il titolare della tabaccheria dove è stato venduto il Gratta e Vinci ha dichiarato di non conoscere l'identità del vincitore. Dall'inizio dell'anno Gratta e Vinci ha distribuito oltre 2 miliardi di vincite in tutta Italia, dei quali 388 milioni nella sola Lombardia.

