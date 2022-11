Giovedì 10 Novembre 2022, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 13:38

Il pilota del Su-27 ucraino non ha fatto in tempo a dire “Amen” prima che il missile aria-aria Vympel R-37M lanciato da un Mig-31 BM russo lo abbattesse. Logico: il jet della forza aerea di Mosca si trovava a oltre 250 chilometri di distanza quando il comandante Alexander ha premuto il bottone sulla cloche. In altre parole, sul terreno sempre più molle dell'Ucraina l'esercito russo non avanza e anzi arretra; nei cieli, invece, la situazione si ribalta se non specularmente, comunque parecchio, anche perché Mosca è ancora ben lontana da schierare il potenziale di cui dispone. Non ne vede la necessità perché già adesso il rapporto è di un jet da combattimento ucraino contro i 10 russi.

Ma gli ucraini non annunciano di frequente l'eliminazione di velivoli russi? Sì, ma sono prede abbattute da terra grazie a sistemi missilistici, anche portatili dal singolo fante o carrabili, di recente produzione. E poi si tratta in particolare di elicotteri, di velivoli cargo o di caccia borbardieri attempati come il Sukhoi Su-25 (Frogfoot per la Nato).

Il discorso cambia con il possente Mikoyan-Gurevich Mig-31 (Foxhound per la Nato), un bestione biposto da 46 tonnellate (a pieno carico) che pure è in linea da 40 anni: l'allora Unione Sovietica voleva rispondere al leggendario Blackbird Lockheed SR-71 capace di volare a tre volte la velocità del suono a 25mila metri, dove già si apprezza notevolmente la curvatura della Terra. Una "macchina esasperata" dismessa nel 1989 che non ha ancora eredi: era noto anche perché costava più che se fosse costruito tutto in oro (30 tonnellate d'oro, si intendono, mentre a pieno carico il Blackbird pesava 70 tonnellate).

I due motori turboventola del Mig-31, aereo dalle linee assai più convenzionali, non arrivano a tanto, con la velocità massima che arriva a 2,8 mach (poco più di 3mila chilometri orari) con tangenza a 21mila metri. Epperò sempre troppo per i caccia ucraini che volteggiano molto più in basso e a velocità notevolmente inferiori.

I top gun russi dei Mig-31

Così in questi giorni la tv sovranista russa Zvezda ha raccolto la testimonianza di un pilota russo ("Alexander"): la fonte e il media sono di parte, va detto, ma intanto il top gun comandante della 712a squadriglia delle Vks (Vozdushno-Kosmicheskiye Sily ovvero Forze Aerospaziali) ha spiegato che dall'inizio del conflitto i Mig-31 di Mosca (un centignaio di esemplari in servio) decollano dalla bese di Balbek in Crimea e pattugliano alla massima quota di tangenza i cieli ucraini in attesa di individuare, anche con l'aiuto di aerei-spia e dei satelliti, "prede" ucraine che non possono rivaleggiare in quota e velocità. I rari Su-27 di Kiev arrivano a 18mila metri di altezza volando al massimo a 2.3 mach, così, mentre si occupano soprattutto di tenere d'occhio il terreno, non possono difendersi anche da un missile Vympel R-37M lanciato da un avversario lontano 250 chilometri. Al più i caccia intercettori ucraini dispongono della versione minore del missile aria-aria R-27 che può colpire fino a 50 chilometri. E abbattere da terra un Mig-31 non è impossibile, ma è assai difficile anche con le nuove "batterie" antiaeree fornite all'Ucraina dagli Stati Uniti.

In today's TV Zvezda video, a pilot ‘Alexander’ in front of MiG-31BM says some time ago he shot down a Ukrainian Su-24 with long range AAM.

In the video, a MiG-31BM from 712th regiment in Kansk takes off from Belbek, Crimea, airbase with 3 R-37M and 2 R-77-1 AAMs. pic.twitter.com/N0CUF8LWgD — Piotr Butowski (@piotr_butowski) October 27, 2022

E così gli ucraini lamentano, dalla fine di agosto, come riporta Forbes in un articolo di David Axe, già la perdita anche di quattro MiG-29, sei Su-25 e un Su-24, mentre di Mig-31 i russi ne avrebbero perso solo uno anche se in un incidente. Quanto vale questa supremazia russa ad alta quota nel futuro del conflitto in Ucraina? Supremazia che resterà tale perché al momento è impensibile la fornitura all'Ucraina di jet che possano competere con il Mig-31. Senza dimenticare che questo aereo può trasportare, oltre a testate nucleari tradizionali, anche i nuovissimi missili ipersonici come il Kinzhal che sfreccia a 10 volte la velocità del suono.