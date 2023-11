Generale russo trovato morto (insieme alla moglie) in circostanze misteriose: era stato cacciato per aver criticato Putin

Un generale russo dell'aeronautica è stato trovato morto in circostanza misteriose insieme alla moglie, forse a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio. Dieci anni fa, l'uomo era stato cacciato per aver criticato Putin.

Scramble sul Mare di Norvegia, F-35 Nato intercettano i bombardieri supersonici di Putin vicino al Regno Unito

La vicenda

Sono morti in circostanze misteriose il tenente generale Vladimir Sviridov, 68 anni, e sua moglie Tatiana, 72. L'uomo, comandante della sesta armata dell'aeronautica e della difesa aerea russa dal 2005 al 2009, dieci anni fa era stato cacciato per aver criticato Putin. Trovati lo scorso mercoledì nel proprio letto nel villaggio di Adzhievsky, nella regione di Stavropol, in Russia, i due sarebbero però morti da circa una settimana.

Secondo quanto riferito dal canale russo Telegram Baza, sulla scena non ci sarebbero stati segni di violenza.

Secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere la coppia sarebbe stato un avvelenamento da monossido di carbonio, anche se secondo il canale «gli addetti al servizio gas hanno già effettuato le misurazioni e non è stato rilevato alcun superamento della concentrazione consentita di sostanze nocive. Ciò che ha causato la morte di Vladimir e Tatiana Sviridov è ancora sconosciuto». Tuttavia, un'ispezione degli apparecchi a gas della casa ha stabilito che una valvola chiave ha funzionato male durante un'interruzione di corrente nel villaggio circa una settimana fa. Ciò potrebbe aver causato un avvelenamento da monossido di carbonio, come riferito da «Kommersant».

La carriera

Estromesso dal suo posto di comando più di dieci anni fa «per aver distrutto l'aeronautica russa», in un'intervista nel 2007 il generale Sviridov si era lamentato dell'addestramento dei piloti: «Un pilota deve avere circa 100 ore di volo all’anno per essere pienamente pronto al combattimento. Tuttavia, non è ancora così. Il tempo medio di volo nell'esercito è attualmente di 25-30 ore. Siamo costretti a nominare ufficiali non completamente formati perché non ce ne sono di migliori. Per lo stesso motivo inviamo alle accademie militari piloti di terzo grado. Ciò non accadeva in passato». Durante la sua carriera, Sviridov è stato insignito del titolo di "Pilota da combattimento onorato della Russia" e ha ricevuto l'Ordine della Stella Rossa.

Le morti sospette

Dall'inizio della guerra in Ucraina, sono state molte le morti sospette tra i critici di Putin, l'ultima della quale ad agosto, quando il capo mercenario del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin è morto in un incidente aereo, tre mesi dopo aver guidato un ammutinamento contro i vertici militari russi. Da quando Putin è salito al potere nel 1999, un lungo elenco di uomini d'affari, oppositori politici e giornalisti che hanno criticato le politiche del presidente sono morti o hanno rischiato la vita.