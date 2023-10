Israele: «Sotto l'ospedale Shifa a Gaza i tunnel usati da Hamas per nascondere uomini e benzina»

Un ospedale utilizzato come centro di comando militare? È l'accusa che Israele sferra ad Hamas: Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate ha mostrato in una conferenza stampa le prove che lo Shifa, il principale ospedale di Gaza City e il più grande della Striscia, è stato usato come Comando centrale di Hamas.

Hagari ha mostrato foto, video, registrazioni e immagini satellitari e ha sferrato la terribile denuncia: Hamas «gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani». Hamas nega e parla «di menzogne». Secondo l'esercito sono diversi i «complessi» sotterranei sotto l'ospedale usati dai leader dei miliziani per gli attacchi contro Israele: usano la rete elettrica della struttura sanitaria e nascondono ingenti quantità di benzina.

Hamas is a plague hiding in a hospital. pic.twitter.com/w1rgBN81TJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

«Abbiamo le prove concrete - ha proseguito - che centinaia di terroristi si sono riversati nell'ospedale per nascondersi dopo i massacri dello 7 ottobre». L'accesso al centro di comando sotterraneo - ha continuato - avviene tramite numerosi tunnel posti all'esterno della struttura ospedaliera in modo che i capi di Hamas possano raggiungere i loro posti di comando senza entrare dall'ospedale.

Ma, secondo Hagari, non c'è questa unica via: l'accesso al centro sotterraneo è possibile anche da alcuni punti del nosocomio. Da una conversazione registrata tra due persone anonime - fornita alla stampa -, si sente una delle due chiedere: «Dove è il principale quartier generale delle Brigate al Qassam (l'ala militare di Hamas, ndr)?». «Sotto il complesso dello Shifa. Sì, i quartier generali della leadership sono lì sotto», risponde l'interlocutore.

Hagari ha poi sottolineato che le informazioni - raccolte dall'Intelligence militare e dallo Shin Bet (Sicurezza interna) - sono già state trasmesse agli alleati. «Abbiamo innalzato una bandiera rossa al mondo: usare ospedali come infrastrutture del terrorismo e gli abitanti di Gaza come scudi umani è un crimine di guerra». «L'ospedale - ha concluso - ha 1.500 posti letto e 4.000 unità di personale che formano uno scudo umano per i leader dell'organizzazione terroristica». «Sono menzogne» ha ribattuto il dirigente di Hamas Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani: «Nelle vicinanze dell'ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro», ha aggiunto.