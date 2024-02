Barcellona, fuga radioattiva su un aereo: paura tra i passeggeri del volo da Zurigo

Paura per i passeggeri di un volo proveniente da Zurigo all'aeroporto El Prat di Barcellona. Oggi (martedì 20 febbraio), intorno alle 10:48, una piccola fuga radioattiva, proveniente da una valigia imbarcata in stiva, ha messo tutti in allarme.

Il gestore dell'aeroporto ha assicurato che si tratta di un incidente non grave, anche perchè è stato attuato perfettamente il protocollo di sicurezza, così da non paralizzare in alcun modo l'attività aeroportuale. Nonostante ciò, le autorità sono ancora a lavoro per scongiurare qualsiasi rischio legato alla fuoriuscita.

La valigia radioattiva

Nella valigia era conservato del materiale medico, una parte del quale probabilmente radioattiva. Il bagaglio si trovava nella stiva di un aereo della compagnia Air Baltic, quindi in una zona non accessibile ai passeggeri.

È stata aperta un'indagine per chiarire cosa sia successo e come fosse conservato il materiale medico.