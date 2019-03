Le flatulenze del capo finiscono in tribunale. Dipendente chiede maxi-risarcimento: «Mi bullizza, ufficio piccolo»

Può la flatulenza essere una causa per portare il proprio capo in tribunale? Sì. Accade in Australia, a Melbourne, dove un ingegnere della Construction Engineering ha citato il proprio superiore chiedendogli un risarcimento da 1,8 milioni di dollari australiani (poco più di un milione e 100mila euro).

Il capo d’accusa è stato più che mai originale: il "boss" avrebbe emesso peti tra le 5 e le 6 volte al giorno, in un ufficio piccolo e senza finestre. Dunque, senza ricambio d’aria.

Una questione che per David Hingst era diventata quasi insopportabile, tanto da accusare il suo capo di bullismo anche perché, secondo lui, si alzava, gli avvicinava volontariamente il sedere ed emetteva i peti.

ll caso (denunciato nel 2017) è arrivato fino alla Suprema corte di Victoria nell’aprile scorso che però ha cercato di chiudere la vicenda dicendo come il reato non sussista. Lunedì scorso i due sono arrivati davanti all'appello.

Hingst ha raccontato nella sua denuncia come il suo capo facesse tutto questo volontariamente. Ecco perché la richiesta ai magistrati di valutare l'eventuale caso di bullismo. Secondo quanto riporta il quotidiano on line australiano news.com.au, la vittima ha denunciato danni psichiatrici e grave stress derivati proprio da questo comportamento.

Davanti ai giudici l’accusato si è giustificato dicendo di non averlo mai fatto intenzionalmente, ma che forse è scappato un peto ogni tanto.

I giudici della Corte d'appello pronunceranno il loro verdetto venerdì prossimo.

