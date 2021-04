La truffa dell'uomo con 35 amanti: fingeva relazioni serie per ricevere più regali

Aveva oltre 35 fidanzate contemporaneamente senza che l'una sapesse dell'altra. Takashi Miyagawa, questo il nome del giapponese del Kansai 39enne, fingeva da tempo di avere una relazione seria con queste donne dicendo ad ognuna che il giorno del suo compleanno cadeva in una data diversa. Lo scopo? Ricevere più regali possibili. Ma la truffa gli è costata un arresto. Lo ha riferito l'applicazione NewsFlash.

La storia

Per una donna di 47 anni il suo compleanno era il 22 febbraio, un'altra sapeva fosse a luglio e un'altra lo ha festeggiato ad aprile; in realtà il giovane compie gli anni il 13 novembre. L'emittente giapponese MBS ha recentemente pubblicato fotografie che mostrano Miyagawa con molte donne diverse, inclusa una che raffigura un tavolo con due torte e una nota che dice "Buon compleanno".

Tutto sommato, tutto questo ha fruttato un enorme valore di JPY 100.000 (o $ 929,44) in regali, vestiti e contanti. Secondo quanto riferito, Miyagawa si fingeva venditore, di una società inenistente, di docce e adescava le donne durante gli appuntamenti. Una volta iniziata la storia si comportava come se fosse l'uomo perfetto promettendo, a tutte, un matrimonio imminente. È riuscito a truffare almeno 35 donne prima della denuncia avvenuta a febbraio, secondo i media locali. È in corso un'indagine sulle accuse di frode.

