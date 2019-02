Sposa tre donne in tre Stati diversi (l'una all'insaputa dell'altra), le deruba e sparisce

«Ti fa sentire speciale e ti sposa, poi prosciuga i tuoi conti correnti e se ne vaı. È questa la sintetica descrizione che Alicia Grant fa di Michael Middleton, un 43enne che negli Stati Uniti ha sposato tre donne, una all'insaputa dell'altra, e che finalmente è stato arrestato dopo anni di latitanza. Alicia è una delle tre spose sedotte, truffate e abbandonate.

E da anni cercava di rintracciare Michael per far annullare il loro matrimonio: «Il problema - dice - è che non posso andare a sposarmi con qualcun altro perché sui registri risulto ancora coniugata». Ora, con il marito in manette, l'annullamento arriverà a breve, allo stesso modo in cui è stato annullato lo stato di "uomo a piede libero" di Michael, che rischia sette anni per bigamia, più le eventuali condanne che potrà riportare per aver truffato le mogli.

Michael, prima di sposare Alicia nel 2013 nel New Hampshire, aveva portato all'altare Katherine Lashley in Georgia e Kassandra Shipley in Alabama. "Michael è un tipo che ti fa sentire speciale - dice Alicia - Ti dà la sensazione di interessarsi veramente a te, sa come sedurre una donna. Poi ti sposa e a quel punto, dopo non molto, tutto cambia: diventa litigioso, ti accusa, ti insulta, prende i tuoi soldi e se ne va, sparendo nel nulla". Con questa tecnica Michael ha portato via ad Alicia 20mila dollari, così come ha prosciugato i conti delle altre due mogli.

La donna, che non aveva idea che il marito fosse già sposato, si trasferì con lui nel Maine nel 2014: nello stesso anno Michael fu arrestato per violenza domestica. Quando cominciò a sospettare qualcosa, compose al telefono un numero che era nulla rubrica del marito: le rispose una donna che sosteneva di essere la moglie di Michael. A quel punto chiamò la polizia denunciando di essere stata truffata, ma a quel punto era troppo tardi: lui si era già dileguato con il suo denaro. Ora la fuga è finita: e ad aspettare Michael ci sono anni di prigione e tre ex mogli inferocite.

