Si diverte a una festa con del gas esilarante, muore a 16 anni. La sorella: «Frequentava le persone sbagliate»

Kayleigh Burns, 16 anni, una ragazza asmatica, è morta in ospedale dopo essere stata trasportata d'urgenza per aver inalato durante una festa del protossido d'azoto, più comunemente conosciuto come "gas esilarante". L'adolescente si trovava a un party tra coetanei nella cittadina di Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, dove pare sia stata anche registrata durante il tragico momento.

Morta dopo aver inalato gas esilarante: il caso

Secondo quanto documentato da il Daily Mail, la sorella della vittima, Clare Baker, 31 anni, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da uno degli amici di Kayleigh la notte del 4 giugno, nel quale c'era scritto che la sedicenne era stata portata d'urgenza in ospedale con un'ambulanza, non specificando però la destinazione del mezzo di soccorso. Clare in preda alla disperazione avrebbe chiamato diversi ospedali della zona per cercare di capire dove avessero portato la sorella. Purtroppo, prima che potesse scoprire qualcosa in più, la polizia si è recata a casa dell'adolescente comunicando la morte di Kayleigh ai familiari, due settimane dopo la ragazza avrebbe compiuto 17 anni.

Kayleigh Burns passed away in hospital after inhaling laughing gas at a house party. The 16-year-old, described as being "loved by everyone", collapsed moments after being recorded taking the laughing gas. pic.twitter.com/Mzy2F7QWxk — patwewonuk (@patwewonuk) August 30, 2022

Il Daily Mail riporta inoltre alcune dichiarazione rilasciate da Clare Baker: «Mia sorella aveva solo 16 anni, quasi 17, ed era la ragazza più straordinaria di sempre. Il legame che avevamo, non riesco nemmeno a descriverlo. Kayleigh è cresciuta e ha avuto una buona infanzia con una famiglia che l'ha sempre amata. Crescendo purtroppo ha cominciato a frequentare le persone sbagliate. Era interessata al trucco e alla moda e voleva viaggiare per il mondo. Voleva fare la hostess ma la sua vita le è stata portata via».

