Marvin Bird, morta la figlia della star del reality della Bbc: la 26enne trovata in casa senza vita

La "star" del reality della Bbc The Scheme Marvin Baird è in lutto dopo che sua figlia è stata trovata morta pochi giorni prima della sua udienza in tribunale con l'accusa di droga.Il corpo di Danielle Hamilton è stata scoperta domenica mattina nella casa di Kilmarnock che condivideva con suo padre. La polizia sta ancora indagando sulla sua morte improvvisa, ma si sa che la 26enne Danielle è morta per overdose di droga. Sarebbe stata processata con l'accusa di spaccio e fornitura di compresse di morfina e Etizolam, la sostanza simile alle benzodiapine similitudine al Valium ma è 10 volte più tossica.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Morta Gina Marie, protagonista di Vite al limite TELEVISIONE Morta Gina Marie, la star di Vite al limite NAPOLI Morta Loredana Simioli, aveva 41 anni PERSONE Morta Tawny Kitaen, volto rock degli anni '80 e fidanzata di... IL GIALLO Protagonista del reality trovato morto in fondo a una cascata,... LUTTO NEL CINEMA Los Angeles, addio alla stella di "Moulin Rouge": Zsa...

Evgenia Smirnova, modella russa precipita per 25 metri e muore: accusati tre amici

Marvin Baird, la figlia 26enne morta per overdose

Gli amici scioccati per la sua morte prematura hanno reso omaggio a Danielle sui social media. «RIP Danielle MJ Hamilton... mancheranno i tuoi piccoli discorsi».

Un altro ha detto: «Conoscevo Danielle da quando era una piccolissima, tragedia». E un altro amico ha scritto: «L'ultima volta che l'ho vista è stato a una delle mie feste a casa. Mi ha seguito ovunque. Come può essere andata via?»

Morta Gina Marie, la star del programma tv Vite al limite: aveva 30 anni

Perché sono famosi

Suo padre, Marvin, è diventato famoso nel documentario della BBC del 2010 The Scheme. Il reality segue la vita di sei famiglie nelle tenute private di Onthank e Knockinlaw a Kilmarnock. Il tossicodipendente Marvin, insieme al suo cane Bullet e all'ex Dayna McLaughlin, sono diventati delle star durante le riprese dello spettacolo che seguiva le loro vite caotiche.

Morta Tawny Kitaen, volto rock degli anni '80 e fidanzata di Tom Hanks in Bachelor Party: l'annuncio social delle figlie

E solo lo scorso anno ha detto che non ha ottenuto un centesimo dallo spettacolo, ma ha ottenuto soldi in seguito dalle apparizioni a feste ed eventi. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulla morte di sua figlia e si dice che sia ancora in lutto per la morte della sua ragazza, Sharon Cunningham nel 2019. Ma ha rivelato di non poter essere presente al funerale della 44enne poiché «non gradito» dalla sua famiglia. Nonostante sia diventato una figura di culto, in seguito ha affermato che lo spettacolo è stata la cosa peggiore che gli fosse capitata.