Allerta caldo, ​il governo rinvia gli esami di scuola media. Ecco dove è successo

Le allerte meteo sono spesso accolte con felicità dagli studenti che possono saltare un giorno di scuola dormendo qualche ora in più o uscendo con gli amici. In questo caso, tuttavia, gli studenti delle scuole medie della Francia non saranno stati così contenti di sapere che il loro esame è stato rimandato di una settimana e così anche le loro vacanze estive. Il governo di Parigi, nella persona di Jean-Michel Blanquer - ministro dell'Istruzione - ha annunciato che a causa dell'allerta caldo l'esame finale previsto per giovedì e venerdì sarà spostato a lunedì e martedì prossimo per «garantire la sicurezza degli studenti».

