Emiliano Sala, per i soccorritori «nessuna speranza di trovarlo vivo»

Nessuna traccia del Piper Malibu su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala. A questo punto non c'è «alcuna speranza» di trovare vivo l'attaccante del Cardiff e le altre persone sull'aereo precipitato lunedì nella Manica. Lo ha detto John Fitzgerald di Channel Islands Air Search, una delle unità impegnate in queste ore nelle ricerche del piccolo aereo da turismo, un Piper Malibu, sparito lunedì sera nei pressi dell'isola di Alderney, a bordo del quale, oltre al pilota, viaggiava il 28enne argentino partito dalla Francia e diretto a Cardiff. Fitzgerald ha sottolineato che «anche la persona più in forma al mondo» resisterebbe poche ore nelle acque gelide del canale.

Questa mattina alle 7.30 sono riprese le ricerche, come ha annunciato la polizia di Guernsey: «Ci sono attualmente tre aerei e un elicottero impegnati. Stiamo anche esaminando le immagini satellitari e i dati dei telefoni cellulari per vedere se possono essere di aiuto nella ricerca. Fino ad oggi, nulla è stato individuato dell'aereo scomparso». Non c'è infatti ancora la prova che alcuni rottami individuati ieri nella vasta area di ricerca appartenessero al velivolo scomparso.

IL MESSAGGIO WHATSAPP

​«Sono qui sull'aereo che sembra che sia sul punto di cadere a pezzi e sto andando a Cardiff - le parole inviate da Sala attraverso un audio agli amici riportate dal Clarin - Se entro un'ora e mezza non avete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno ma... lo sai. Che paura che ho»​.

Un messaggio che fa scalpore tanto quanto la dichiarazione della fidanzata Berenice Schakir che chiama in causa la mafia del calcio ipotizzando di fatto un attentato.

LO SCENARIO

Resta il fatto, mentre sono in corso le ricerche nel zona sud della Manica, attorno all'isola di Alderney, dove ieri erano stati avvistati rottami, che difficilmente un passeggero non esperto di velivoli può giudicare le effettive condizioni dell'aereo che invece vengono valutate prima di ogni decollo dal pilota che certo non rischia la propria vita e quella dei passaggeri se rileva anomalie. Avanzano quindi le ipotesi più comuni negli incidenti aerei: l'errore umano e l'avaria del mezzo, con l'aereo che in entrambe le situazioni precipita in mare senza lasciare scampo a equipaggio e passeggeri.



In questo caso si tratta di un Piper PA-46 Malibu, velivolo in linea, nelle varie versione, da oltre 30 anni: costruito dalla Piper Aicraft, con un costo che può arrivare fino a 1,5 milioni di dollari, è un monomotore a turboelica che può trasportare fino a 5 passeggeri nella cabina pressurizzata con possibilità di raggiungere quasi gli 8mila metri di quota e una volocità di crociera di 400 kmh. Il volo da Nantes a Cardiff è considerato di routine.

L'IPOTESI DELL'AVARIA

Il portavoce della polizia di Guernsey ha affermato che il Piper PA-46 Malibu con a bordo due passeggeri e decollato da Nantes alle 19.15 (del 22 gennaio) stava volando a meno di 2mila metri di altezza (una quota assai bassa, ndr) quando il pilota, sulla verticale dell'Isola, ha chiesto di diminuire ancora la quota. Il personale del radar dell'Atc (Air traffic control) hai poi dato l'allarme dopo aver perso la traccia del velivolo sceso ad appena 700 metri a circa 20 chilometri a nord di Guernsey. Uno scenario che fa ipotizzare un'avaria meccanica che hanno ridotto bruscamente le prestazioni dell'aereo.

