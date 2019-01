Emiliano Sala, scomparso dai radar aereo che trasportava il calciatore. I ricercatori: «Non ci sono più speranze»

Si assottigliano le speranze di ritrovare in vita Emiliano Sala. «Personalmente, non credo che ci sia qualche possibilità che siano ancora vivi», ha ammesso John Fitzgerald di Channel Islands Air Search, una delle unità impegnate in queste ore nelle ricerche del piccolo aereo da turismo a bordo del quale, oltre al pilota, viaggiava il 28enne attaccante argentino partito dalla Francia e diretto a Cardiff. Le ricerche, iniziate ieri sera e proseguite fino alle 2 di notte, sono riprese questa mattina nel canale della Manica. «Se sono in acqua, non vi è alcuna possibilità che siano sopravvissuti. In queste acque fa estremamente freddo, senza protezioni una persona probabilmente non potrebbe sopravvivere per più di un'ora», è la drammatica previsione fatta da Fitzgerald, intervistato dal magazine 'So Foot'.