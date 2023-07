Elezioni Spagna, affluenza in calo: alle 18 al voto il 53 per cento

La Spagna oggi al voto. Nei sondaggi la svolta a destra, ma il premier socialista Sanchez, che ha anticipato le elezioni, non molla. Favoriti sono i Popolari, ma per governare avranno bisogno di Vox spostando a destra l'asse della maggioranza. Proporzionale senza preferenze e soglia di sbarramento al 3% il sistema di voto. Il risultato sarà decisivo anche in chiave delle alleanze europee.