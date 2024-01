«Sono un talebano, faccio saltare l'aereo», ma è uno scherzo. Allarme sul volo fa alzare caccia: passeggero rischia maxi-multa

Aditya Verma aveva solamente 18 anni quando partì da Londra in direzione Minorca nel 2022 con i suoi amici. Lui scrisse per scherzo ad un suo amico su Snapchat:«Sto andando a far saltare in aria l'aereo,sono un membro dei talebani». Secondo la BBC I servizi di sicurezza spagnoli vedendo questo messaggio hanno inviato due jet F-18 per seguire l'aereo dove si era imbarcato. Adesso rischia di pagare una multa salatissima.

Quale è l'accusa?

Il ragazzo che ha scritto questo messaggio goliardico non si sarebbe mai aspettato di vivere questo "incubo".

In seguito a questo episodio Aditya Verma si è dovuto presentare in tribunale per rispondere alle accuse di disordine pubblico e in caso di condanna, una multa da pagare di oltre 120.000 sterline. Per quanto riguarda questa multa 103.000 dollari arrivano dal Ministero della Difesa per il costo della ricognizione degli aerei da combattimento. Aditya ha riferito in tribunale secondo The Telegraph che i jet che fiancheggivano l'aereo, pensava facessero parte di un'esercitazione militare legata alla guerra Russia-Ucraina.

Le parole dell'avvocato

L'avvocato di Verma nel corso del processo, in difesa sel suo assistito ha riferito alla corte che si trattava di un “brutto scherzo” fatto in privato con gli amici: «Aditya non ha messo il suo messaggio su Facebook ne lo ha pubblicizzato. Quello che ha fatto è stato l'equivalente di fare uno scherzo all'interno di un'auto con gli amici. Questo ragazzo aveva 18 anni e stava iniziando una vacanza, che era una ricompensa per la sua eccellenza scolastica.Quando lui e i suoi amici sbarcarono a Minorca, si resero conto di essere in un incubo».