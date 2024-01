Boeing 737 Max 9, i bulloni del portellone allentati sul volo dell'Alaska Airlines anche su altri aerei: ecco i risultati delle ispezioni

L'esplosione in volo del portellone del Boeing 737 Max 9 della Alaska Airlines poteva non rimanere un caso isolato. Il motivo? I risultati delle ispezioni della Federal Aviation Administration hanno evidenziato come anche altri aerei dello stesso modello della compagnia riportavano l'allentamento dei bulloni che tengono la porta agganciata alla fusoliera. A confermarlo ci sono le parole dell'amministratore delegato di Alaska Airlines che ha ammesso come molti aerei presentassero quella stessa problematica.

#alaska #aereo #incidente #aereo ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo @ilmessaggero.it Un aereo della Alaska Airlines, un Boeing 737 MAX 9, è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo da Portland, Oregon, a causa del distacco di un finestrino e di una porzione di parete. Il volo, diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo, è rientrato all'aeroporto di Portland alle 17:26, ora locale. Le immagini sui social media documentano l'incidente. La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine sulla situazione. #ilmessaggero

Boeing 737 Max, l'altro difetto di produzione (poi risolto): 6 dispositivi di fissaggio allentati sul lato opposto al portellone esploso