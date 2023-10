Taglia l'erba vicino una pista di atterraggio, colpita dall'ala di un aereo: muore a 27 anni

Samantha Hayes, 27enne statunitense madre di tre figli, è morta a causa dell'ala di un aereo in atterraggio che l'ha colpita mentre tagliava l'erba (con un tosaerba) nell'aeroporto di Broken Bow dell'Oklahoma dove lavorava.

Sarah Stewart, portavoce del Dipartimento di pubblica sicurezza dell'Oklahoma, ha dichiarato che il veicolo che l'ha colpita è un A36 del 1972 condotto dal pilota 70enne James Baxter, il quale ha affermato di aver visto la ragazza e di aver cercato di guadagnare quota rapidamente per schivarla, senza però riuscirci.

Aperta un'indagine

Samantha è morta sul colpo, mentre il pilota, contro il quale non è stata presentata alcuna accusa, è rimasto illeso. Sull'incidente è stato comunque aperto un fascicolo di inchiesta: «Attualmente non possiamo fornire ulteriori dettagli finché l’indagine non sarà completata», hanno chiarito alcuni funzionari. Il piccolo aeroporto, che ha una pista asfaltata di 3.200 piedi, non è dotato di controllori del traffico aereo, il che significa che i piloti auto-annunciano i loro atterraggi e decolli alla radio. Il meteo al momento dell'incidente era sereno, per cui le condizioni di visibilità dovevano essere buone. Gli accertamenti chiariranno ora le dinamiche esatte del tragico incidente che ha asciato nella disperazione nell'incredulità famiglia e amici di Samantha.

«Hai un'intera famiglia che si assicurerà che i tuoi bambini stiano bene». «Eri così piena di vita e avevi un'intera esistenza davanti insieme ai tuoi preziosi bimbi. Questa è la cosa più dura che io abbia mai affrontato. Dovresi essere qui», ha scritto in un commovente post su Facebook la sorella Carley.