Escursionista si perde in montagna ma non risponde alle telefonate dei soccorritori: «Era numero anonimo, pensavo fosse un call center»

Martedì 26 Ottobre 2021, 11:02

Un uomo si è perso per 24 ore durante un'escursione sulla montagna più alta del Colorado, ma ha ignorato le ripetute telefonate delle squadre di soccorso perché provenivano «da un numero sconosciuto»: lo hanno detto le autorità locali. In sostanza, pensava che le chiamate venissero da un call center.

APPROFONDIMENTI TURCHIA Ubriaco dato per disperso, partecipa senza saperlo alle ricerche... UMBRIA Scomparsa di Alfio Farabbi, ritrovato in un sacco a pelo in... RIETI Escursionista si allontana dalla comitiva e perde... VENETO Federico Lugato disperso in montagna da quattro giorni:... LA BUONA AZIONE Foligno, montagna di rifiuti nel bosco: i cittadini ripuliscono...

L'escursionista è stato segnalato scomparso intorno alle 20:00 del 18 ottobre dopo non essere riuscito a tornare dove si trovava. I ripetuti tentativi di contattare l'uomo tramite chiamate, sms e messaggi in segreteria «sono stati ignorati», secondo un comunicato diffuso dall'agenzia locale.

Hiker lost on US mountain ignored calls from rescuers because he didn’t recognise the number https://t.co/wo2J8V4I3J — The Guardian (@guardian) October 26, 2021

Cinque membri della squadra di soccorso sono stati schierati intorno alle 22:00 per cercare l'uomo in zona Monte Elbert, ma sono tornati intorno alle 3 del mattino seguente dopo non essere riusciti a localizzare l'escursionista disperso sul picco di 4401 metri.

Una seconda squadra è partita alle 7 del mattino del giorno successivo per cercare aree in cui gli escursionisti «tipicamente perdono il sentiero» solo per scoprire che l'uomo era tornato al suo alloggio verso le 9:30. L'escursionista ha detto alle autorità di aver perso la strada al calar della notte e di essere finito «su diversi sentieri cercando di individuare l'inizio del sentiero corretto» prima di raggiungere finalmente la sua auto la mattina successiva, circa 24 ore dopo aver iniziato l'escursione. I responsabili della contea di Lake hanno detto che l'uomo ha riferito di non avere «idea» che qualcuno lo stesse cercando.

Ubriaco dato per disperso, partecipa senza saperlo alle ricerche di se stesso: la storia surreale in Turchia

«Il soggetto ha ignorato le nostre telefonate ripetute perché non riconosceva il numero», ha aggiunto l'agenzia locale. «Se inizi a ricevere chiamate ripetute da un numero sconosciuto, rispondi al telefono; potrebbe essere una squadra di ricerca e soccorso che cerca di confermare che sei al sicuro!». Alla ricerca sono state impegnate più di 32 ore.