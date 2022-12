Macchinista ubriaco salta le fermate, all'altoparlante si lamenta del lavoro e spettegola: arrestato

Una storia incredibile che arriva dalla Germania: per i passeggeri della ferrovia suburbana S60 nella città sudoccidentale tedesca di Stoccarda quella che ieri sera si è conclusa con l'arresto del macchinista ubriaco è stata una corsa decisamente diversa dal solito: non solo per le fermate ignorate, o quelle in cui il treno si fermava ma le porte non venivano aperte o solo con un significativo ritardo, ma anche per le esternazioni via altoparlante del macchinista che si è ripetutamente lamentato dei suoi datori di lavoro e del suo impiego, e non ha risparmiato aneddoti e pettegolezzi agli utenti.

All'ennesima fermata saltata, nella località di Rutesheim, una donna che attendeva l'arrivo della figlia ha allertato la polizia dopo aver visto sfrecciare il treno in stazione senza fermarsi. Dopo l'arresto i test hanno confermato che l'uomo era ubriaco.