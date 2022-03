Denis Kireyev, gli 007 ucraini uccidono il loro negoziatore: «Era una spia russa»

Continua la guerra Ucraina-Russia e non mancano i colpi di scena. Denis Kireyev è stato ucciso. L'uomo presente, come membro della delagazione ucraina, al primo faccia a faccia di negoziati con la Russia a Gomel in Bielorussia, è stato uicciso durante un'operazione dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu). La notizia è stata diffusa dalla testata Ukrainska Pravda, poi ripostata su Telegram dal deputato Oleksiy Goncharenko.

Denis Kireyev, morto l'uomo accusato di tradimento dagli 007 ucraini

L’uomo, come riferisce il sito ucraino obozrevatel.com, citato da comedonchisciotte.org, sarebbe stato assassinato stamattina mentre era sotto tutela in quanto sospettato di tradimento. Secondo una fonte di Ukrainska Pravda gli 007 stavano tentando di arrestare Kireyev con l’accusa di tradimento. Durante l’operazione però è stato ucciso. C’erano «forti prove», secondo la fonte, che Denis, stava divulgando informazioni alla Russia. Il deputato Goncharenko è certo che i servizi avevano prove chiare del suo tradimento, incluse alcune telefonate.

Denis presente al tavolo delle prime trattative di pace

Oleksandr Dubinsky, deputato della Verkhovna Rada, ha inoltre spiegato via Telegram che Kireyev sarebbe stato un uomo del KOCG (Klyuev Organized Crime Group) cioè il gruppo criminale fortemente radicato all’interno del governo russo, e che godeva della protezione di alti funzionari del governo e delle forze dell’ordine. «Kireyev è un uomo di Klyuyev» questo scrive il deputato. Il volto di Kireyev, esperto bancario, lo troviamo nelle foto del primo round di trattative invece nel secondo incontro del 3 marzo, ma anche per quanto riguarda il primo incontro per le trattative di pace Ucraina-Russia c'è un colpo di scena: Denis non era presente nell’elenco ufficiale dei diplomatici che hanno incontrato la delegazione russa a Gomel, ma su foto e video l'uomo si vede chiaramente.