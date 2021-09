L'ex wrestler Daffney trovata morta in casa: aveva annunciato il suicidio in diretta su Instagram

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 10:52

È stata trovata morta in casa ad Atlanta l'ex star del wrestling Daffney Unger, all'anagrafe Shannon Claire Spruill. Aveva 46 anni. Circa 24 ore prima del decesso, avvenuto giovedì mattina, Daffney aveva annunciato di volersi togliere la vita in una diretta Instagram. «Capite che sono sola? - aveva detto l'ex wrestler sui social - Non lo capite? Non voglio fare nulla che possa danneggiare il mio cervello, voglio che venga studiato, che le generazioni future sappiano. Non fate cavolate come me». Daffney in diretta aveva spiegato di soffrire di encefalite cronica traumatica, una malattia che spesso colpisce gli atleti di sport di contatto e che ha portato numerosi ex giocatori di football Nfl a suicidarsi.

Il video dell'ex wrestler, in attività da fine anni '90 fino al 2010 nella WCW, ha allertato fan e amici della 46enne. Le autorità si sono immediatamente mosse per evitare che Daffney realizzasse i suoi propositi, ma localizzarla non è stato semplice, dal momento che aveva traslocato di recente. Inutili gli appelli social e i disperati tantativi di mettersi in contatto con lei. Il suo corpo senza vita è poi stato trovato in un appartamento a Norcross, una piccola città a nord-est di Atlanta. Le cause del decesso non sono state ancora rese note ufficialmente. Numerosi atleti e performer del mondo del wrestling hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di Daffney, che sul ring era soprannominata "Scream Queen".