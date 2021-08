Mercedes Morr, influencer da 2.6 milioni di follower trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Martedì 31 Agosto 2021, 20:46

È stata trovata morta domenica nella sua casa, in Texas, l'influencer Jenae Gagnier, conosciuta con il nome d'arte di Mercedes Morr. La donna, che su Instagram contava oltre 2,6 milioni di follower, aveva 33 anni. Nella casa è stato trovato anche il corpo senza vita di un uomo, il 34enne Kevin Alexander Accorto. Ne danno notizia i media statunitensi. La pista al vaglio degli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio: Accorto avrebbe prima ucciso Jenae Gagnier, poi si sarebbe tolto la vita.

L'ufficio del medico legale della contea di Fort Bend non ha ancora reso nota la causa delle due morti. Secondo le prime ricostruzioni, Mercedes Morr e l'uomo che l'avrebbe uccisa non avevano alcuna relazione. Sotto shock i vicini di casa, che mai si sarebbero immaginati un omicidio in una zona residenziale sicura come quella nella quale vivono, a circa 30 chilometri da Houston. L'ultimo post dell'influencer e modella risale al 17 agosto e niente lasciava presagire questo drammatico epilogo.